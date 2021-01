Samsung, ecco i nuovi SSD 870 EVO con flash TLC a 128 layer

Samsung si sta preparando ad aggiornare la sua gamma di SSD EVO con la nuova serie 870 EVO, che offrirà diversi miglioramenti all’attuale linea 860 EVO del produttore coreano. Samsung utilizza la più recente tecnologia NAND TLC 3D a 128 layer (come il 980 Pro) per i suoi 870 Evo, che potrebbe aumentare la velocità di lettura e scrittura fino al 10% (se l’interfaccia SATA 3 lo consente) ed incrementare le performance queue depth 1 fino al 30%.

Le unità sono disponibili con capacità che vanno da soli 256GB (adatte, in ogni caso, per ospitare il sistema operativo e qualche programma) fino a ben 4TB. Inoltre, Samsung offre una garanzia di cinque anni sui propri dispositivi. Le velocità sequenziali e casuali sono identiche indipendentemente dal punto di capacità, con un massimo di 560MB/s in lettura e 530MB/s in scrittura e 98.000/88.000 IOPS, rispettivamente, in lettura e scrittura casuali.

Capacità 250GB 500GB 1TB 2TB 4TB Velocità di lettura e scrittura (MB/s) 560 / 530 560 / 530 560 / 530 560 / 530 560 / 530 IOPS Lettura e scrittura casuale 98,000 / 88,000 98,000 / 88,000 98,000 / 88,000 98,000 / 88,000 98,000 / 88,000 SSD Controller Samsung MKX Samsung MKX Samsung MKX Samsung MKX Samsung MKX LPDDR4 DRAM 512MB 512MB 1GB 2GB 4GB NAND Flash Samsung 512 Gbit 128-Layer TLC Samsung 512 Gbit 128-Layer TLC Samsung 512 Gbit 128-Layer TLC Samsung 512 Gbit 128-Layer TLC Samsung 512 Gbit 128-Layer TLC Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni Durata 150TB 300TB 600TB 1200TB 2400TB MSRP 49,99$ 79,99$ 139,99$ 269,99$ 529,99$

Gli SSD sono inoltre dotati di un nuovo controller, il Samsung MKX, ma non sappiamo quale sarà il suo impatto sulle prestazioni dei nuovi 870 EVO. Purtroppo, i prezzi suggeriti al pubblico appaiono piuttosto alti e potete trovare la precedente generazione (860 EVO) a costi molto inferiori. Tuttavia, come successo con i suoi predecessori, sicuramente anche i nuovi SSD 870 EVO saranno soggetti ad una diminuzione progressiva del loro costo.