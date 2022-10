Siamo al secondo giorno del Prime Day autunnale, e gli sconti proposti da Amazon per gli abbonati sono tutt’altro che finiti: sono moltissime le offerte ancora in corso, tra cui quelle sui computer portatili delle marche più note.

Il Samsung Galaxy Book è infatti attualmente in offerta su Amazon a soli 449,00€. Si tratta di uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino originale di 819,00€, quindi un’occasione imperdibile se siete alla ricerca di un nuovo portatile.

Il laptop di Samsung è perfetto sia per lo smartworking che per lo studio: grazie al suo design sottile ed elegante è comodo da infilare in una borsa o zaino senza occupare spazio; nonostante ciò, la cornice sottile permette di avere un ampio spazio di lavoro, dove lo schermo è un Full HD da 15.6″ vi garantirà immagini nitide e in alta risoluzione.

Anche a livello di performance il Samsung Galaxy Book è sorprendente, presentando un processore Intel Core i5 che vi permetterà di affrontare tutte le task, anche quelle più impegnative, in maniera fluida e senza rallentamenti. La RAM è invece da 8 GB, consentendovi di far girare anche giochi dalla grafica pesante nei momenti liberi, mentre sono integrati due slot SSD per ottimizzare al massimo la memoria e contenere tutti i vostri file.

Il laptop è perfetto anche per guardare film o serie tv grazie all’audio Dolby Atmos, che vi regalerà un’esperienza audiovisiva coinvolgente alla pari di quella di una sala cinematografica. Infine, la batteria potente vi permetterà di utilizzare il Galaxy Book fino a 14 ore di fila con una sola carica; il caricatore è invece quello compatibile con tutti i dispositivi Galaxy, quindi non dovrete preoccuparvi di portare in giro mille cavi e spine.

Il Samsung Galaxy Book è uno dei migliori laptop nel mercato, quindi vi si tratta di un’offerta davvero imperdibile, per la quale vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon dedicata. Vi consigliamo di approfittarne il prima possibile e di abbonarvi a Prime se ancora non l’avete fatto, dato che non sappiamo quando lo sconto terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

