Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è un portatile uscito nel 2022, e si può affermare serenamente che è il migliore notebook mai prodotto da Samsung, e anche un computer eccellente in generale. Sicuramente qualcosa che vale la pena di prendere in considerazione, se state cercando un laptop di questo tipo.

Si percepisce la maturità di un’azienda che ha cominciato a fare portatili più o meno dieci anni fa, e in poco tempo è arrivata a produrre notebook che possono competere con i migliori. Oggi, con questo Samsung Galaxy Book2 Pro 360, abbiamo un’alternativa credibile a prodotti come MacBook, Surface, Dell XPS e così via.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 costa €1.649, che non sono pochi in assoluto ma è una cifra tutto sommato sensata, considerando lo schermo di alta qualità, una piattaforma dalle buone prestazioni, il design convertibile e diverse altre qualità. Il prezzo è quello della configurazione base, con 512GB di archiviazione + 8GB di RAM, con il processore Intel Core i5-1240p. C’è anche una variante più potente, con Intel Core i7-1260p e 16GB di RAM, che vi costerà €1.849.

Galaxy Book2 Pro 360

Si può invece spendere meno prendendo la versione non convertibile, che non ha “360” nel nome. In questo caso il modello da 15,6”, con 512/8GB, costa €1.449. Un risparmio niente male, e potrebbe valerne la pena.

Le altre caratteristiche sono le stesse. E ciò significa che avrete sempre un bellissimo schermo AMOLED con risoluzione 1080p, capace di generare una qualità dell’immagine nettamente sopra la media. Grazie anche a una luminosità massima di 550 nit circa, è uno schermo che si legge alla grande anche all’esterno.

Sarebbe stato perfetto con una risoluzione maggiore, ma anche a 1080p resta uno schermo eccellente. Se vi interessa questo aspetto, potete prendere in considerazione i Mac o alcuni modelli Huawei Matebook.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 offre anche prestazioni eccellenti e un batteria che può durare tutto il giorno, il che è tutto dire per un 15 pollici. È anche piuttosto silenzioso, ma anche per questo ogni tanto tende a diventare un po’ più caldo di quanto vorremmo.

Design

Abbiamo ricevuto il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 in versione color Burgundy, un viola purpureo intenso e molto bello. L’aspetto di questo laptop colpisce, e nessuno di quelli che l’hanno visto sono rimasti indifferenti.

Anche perché non è solo il colore; si tratta di linee eleganti e ben progettate, uno chassis in alluminio sottilissimo. Nell’insieme, il colpo d’occhio è fantastico, e dà anche l’idea di essere un computer molto resistente.

Le cerniere permettono di aprire il computer facilmente, in teoria anche con una sola mano ma solo se il portatile è su una superficie non scivolosa. Sono cerniere morbide, ma allo stesso tempo rendono lo schermo piuttosto stabile, anche se non proprio inamovibile; se si afferra il computer in modo un po’ irruento, infatti, lo schermo tende a scivolare verso il basso. Non che sia un problema, ma diciamo che non si può passeggiare con il laptop aperto in una mano, mentre con l’altra si lavora. E sì, certo che abbiamo visto qualcuno che lo faceva.

Galaxy Book2 Pro 360

Il touchpad è molto grande, quanto quello dei MacBook Pro. Ed è altrettanto preciso e veloce. Non sbaglia un colpo e permette di usare comodamente tutti i gesti di Windows 11. All’occorrenza, è abbastanza sensibile da fare operazioni di precisione come il fotoritocco “al pixel”, se ce ne fosse bisogno. La zona cliccabile restituisce un ottimo feedback.

Altrettanto buono anche il giudizio sulla tastiera, che è tra le migliori che abbiamo visto negli ultimi anni. La corsa è breve e precisa, con una risposta secca e affidabile. Si scrive velocemente da subito e senza il minimo sforzo. L’esperienza “da scrittore” è più che piacevole, e se fosse solo per la tastiera si potrebbe lavorare con questo computer per tutto il giorno senza problemi. Purtroppo però il palm rest diventa un po’ più caldo di quanto vorremmo, quando è collegato il cavo di ricarica; non caldissimo, ma si nota e avremmo preferito che restasse del tutto fresco.

La dotazione di porte potrebbe essere migliore: ci sono tre USB-C (di cui una Thunderbolt), due a sinistra e una a destra. A destra c’è anche il jack da 3,5 mm e il lettore di microSD. Non è granché, ma con un design tanto sottile forse non si poteva fare meglio.

Per l’uso in ufficio, con uno schermo secondario e magari un mouse, probabilmente vorrete procurarvi una docking station dedicata. Fuori casa, meglio, vi servirà un adattatore

In teoria si può avere anche il modem 5G, ma pare che per il momento non sia disponibile in Italia.

Abbiamo avuto in prova la versione Galaxy Book2 Pro 360, quindi con lo schermo che gira e trasforma il PC in una specie di tablet. Per qualcuno, forse, è un’opzione interessante, ma ci sembra che un tablet da 15,6” che pesa 1,4 Kg non sia poi così interessante. Se lo pensate anche voi, potete avere tutte le altre caratteristiche scegliendo il modello normale, e risparmiare così un centinaio di euro. Attenzione però perché il sito Samsung può risultare un po’ confusionario, con le versioni selezionabili.

Sicuramente questo design e il touch screen rendono questo laptop particolarmente versatile. Nella scatola trovate anche il pennino, che è comodo e funziona bene, ma non c’è un posto dove metterlo purtroppo.

Webcam

Infine, sopra allo schermo, in una cornice piuttosto sottile, è integrata una webcam 720p. Non è male ma su un computer del genere avremmo sicuramente preferito un modello FullHD. Sembra che i produttori (non è solo Samsung) lo ritengano un aspetto secondario, ma ormai le videochiamate sono una cosa che facciamo tutti i giorni. Ed è quindi auspicabile avere una migliore qualità video.

A parziale compensazione, Samsung ha aggiunto un software che vi segue, e cerca di tenervi sempre al centro dell’inquadratura; si chiama Auto Framing e sta all’interno di un’app chiamata Studio Mode. È una bella funzione, che può sicuramente migliorare l’esperienza durante la chiamata, ma difficilmente può sostituire una webcam di maggiore qualità.

Galaxy Book2 Pro 360

Anche perché quando la webcam cerca di ottimizzare l’inquadratura, lo fa tagliando l’immagine e mettendo il volto al centro. È possibile usando lo zoom digitale, che abbassa ulteriormente la qualità finale; se si partisse da un segnale 1080p, forse andrebbe meglio.

Lo strumento di Samsung, che si chiama Studio Mode, si attiva automaticamente quando rileva una videochiamata (funziona con Google Meet e altri), e include anche strumenti per cambiare lo sfondo o applicare effetti al visto. Questi ultimi possono risultare un po’ eccessivi, ma possono aiutare a compensare i problemi di qualità se si usa Auto Framing.

Schermo e audio

Lo schermo AMOLED da 15,6” è spettacolare. È molto luminoso, ha un’ampia copertura cromatica e i colori sono precisi. In altre parole, è il tipo di schermo che vorreste per fare lavori grafici professionali. Ma è fantastico anche per guardarsi un film. La luminosità massima, abbiamo misurato oltre 550 nit, rende lo schermo molto leggibile anche in situazioni difficili – tipo seduto sul treno con il sole che entra lateralmente.

Uno schermo tanto bello poteva essere senza difetti? Forse sì, ma Samsung ce ne ha messo uno. La finitura lucida crea tantissimi riflessi; fortunatamente non sono mai stati un problema (tranne quando abbiamo dovuto fare le foto), perché si riesce a compensare con la luminosità. Però un prodotto con “pro” nel nome dovrebbe avere anche un trattamento antiriflesso migliore.

La prestazione degli altoparlanti, invece, è ordinaria. Il volume massimo è abbastanza alto, e sicuramente potete guardarvi un film. I medi sono preponderanti, il che aiuta a sentire un parlato chiaro e a sentire meglio le videochiamate. Ma i bassi sono praticamente assenti, quindi se vi state guardando un film l’esperienza sarà “così così” nel migliore dei casi.

Se non altro c’è il Bluetooth 5.1, che permette di collegare comodamente cuffie e auricolari, e ottenere un audio di alta qualità.

Prestazioni

Galaxy Book2 Pro 360 è uno dei primi portatili dotati di processore Intel di 12esima generazione. Noi abbiamo provato quello con Intel Core i5-1240p e 32GB di RAM. È una combinazione che non esiste sul sito Samsung, ma c’è quella con la stessa CPU e 16GB di RAM. Le prestazioni saranno simili.

Il nostro Galaxy Book2 Pro 360 ha totalizzato 5045 punti in PCMark 10, che lo qualificano come un portatile molto potente, a esclusione di quelli con GPU discreta e alcuni con una CPU più “spinta”. In confronto, LG Gram 16 arriva a 5104 punti, con Intel Core i7-1260p. Huawei Matebook 16s, con Intel Core i7-12700H, arriva a 5.809 punti, mentre Azus Zenbook 13S OLED (con AMD Ryzen 7-6800U) supera la barriera dei 6000 punti, arrivando a 6.078 per l’esattezza. Tutti i modelli con CPU Intel a basso consumo di 11esima generazione, invece, restano indietro di circa il 10%. I risultati sono simili per gli altri test, come Geekbench 5 e Crossmark.

Galaxy Book2 Pro 360

L’esperienza quotidiana conferma gli ottimi punteggi dei test: il Galaxy Book2 Pro 360 è sempre reattivo e scattante, in ogni momento. Abbiamo potuto anche fare alcune azioni impegnative, come registrare delle videochiamate, o lavorare su file video 4K (non enormi a dire il vero). Tutto ha sempre funzionato in modo impeccabile, dal punto di vista delle prestazioni.

Ciò che potrebbe non piacervi è la gestione termica. Come tutti i portatili così sottili e in alluminio, infatti, il Galaxy Book2 Pro 360 tende a diventare un po’ troppo caldo. Succede in particolare quando è collegato il cavo di alimentazione, ma anche quando si lavora a batteria non è mai davvero fresco.

Il calore si accumula soprattutto nella parte inferiore del portatile, il che lo rende poco adatto per chi lo tiene spesso sulle gambe. Anche il Palm Rest diventa un po’ più caldo rispetto alla temperatura ambiente, ma per la maggior parte del tempo non è stato un problema.

È importante sottolineare che in nessun momento questo computer è diventato rovente, né abbiamo notato problemi di throttling – che pure possono sempre presentarsi naturalmente.

Quanto alla rumorosità delle ventole, si sono fatte sentire solo quando era collegato il cavo di alimentazione; in quel momento, a dire il vero, le ventole girano anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Samsung sembra aver spinto un po’ troppo le prestazioni, ma se non vi piace potete sempre modificare le impostazioni energetiche.

Autonomia

Impressionante. Non ci sono molte altre parole per descrivere l’autonomia del Galaxy Book2 Pro 360. Quasi 12 ore con il test di produttività di PCMark 10, e poco meno di 11 ore con il test video.

Al di là dei test tecnici, poi, il Galaxy Book2 Pro 360 ci ha permesso di lavorare a batteria quasi tutto il giorno, superando abbondantemente le 7 ore di funzionamento continuato. E stiamo parlando di utilizzo reale, senza preoccuparsi di regolare la luminosità dello schermo o di spegnere il Bluetooth se non devi usarlo. Facendo la giusta attenzione, questo computer può durare anche tutto il giorno, il che è un’ottima cosa.

Ma se così non fosse, il caricatore da 65 watt può riportare la batteria al 100% in circa un’ora, il che è davvero fantastico. Basta un’attimo per ripartire.

Conclusioni

Il Galaxy Book2 Pro 360 è un portatile eccellente, a cui si può contestare al massimo una gestione della temperatura non ideale – ma non si può dire che sia problematica.

A parte questo dettaglio, è un computer bello e ben costruito, con elementi di qualità in ogni aspetto: design, tastiera, touchpad, schermo, prestazioni e autonomia. Questo computer spunta tutte le caselle, senza ripensamenti.

Lo schermo AMOLED in particolare è fantastico, e potrebbe da solo convincervi a prendere questo Galaxy Book2 Pro 360. Potreste poi ripensarci per via della webcam, ma come detto sopra se volete un’immagine di qualità bisognerà prendere una webcam a parte – oppure un Mac di ultima generazione, nel caso.

Galaxy Book2 Pro 360

A €1.649 euro, questo computer da 15,6” non è particolarmente economico, ma il prezzo è giustificato dalle sue molte qualità: schermo AMOLED, prestazioni, autonomia, design convertibile. Si può risparmiare qualcosa prendendo la versione standard, e rinunciare all’elemento 360 non sarebbe una gran perdita per la maggior parte delle persone.

In ogni caso, il prezzo è in linea con quello dei concorrenti. Il nuovo LG Gram 16 costa €1.799, MSI Summit E16 ne costa più di 2.000 (con processore Intel di 11esima generazione e GPU dedicata). Per uno Huawei Matebook 16s ci vorranno €1.699, mentre per Dell XPS 17 ce ne vogliono quasi 3.000 – ma quest’ultimo è proprio un’altra categoria, e lo citiamo solo per completezza di informazione; lo stesso vale per il MacBook Pro 16, il cui prezzo parte da €2.849.

Tutto considerato, dunque, questo Galaxy Book2 Pro 360 è anche un computer relativamente economico nella sua categoria, ed è anche uno dei primi modelli al mondo con un processore Intel della serie P.

Se state cercando un portatile che duri tanto, sia facile da trasportare e abbia uno schermo di qualità, allora questo Galaxy Book2 Pro 360 fa al caso vostro. È più che consigliabile a chi lavora molto in mobilità, e in particolare a chi usa lo stesso computer in ufficio che a casa, perché si può passare facilmente dalla produttività all’intrattenimento.

Se fate molte videochiamate, tuttavia, la webcam 720p potrebbe essere un ostacolo insormontabile. Così come il prezzo: se pure €1.649 sono giustificati e in linea con i concorrenti, in termini assoluti è una cifra piuttosto alta per un computer da 15,6”. Sicuramente è possibile spendere meno, anche se magari bisogna rinunciare a qualcuna delle molte qualità offerte da Galaxy Book2 Pro 360.