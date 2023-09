Ormai la scuola è iniziata per tutti, e sempre più studenti hanno bisogno di un nuovo notebook per agevolare notevolmente lo studio di qualsiasi materia, da quelle umanistiche, che richiedono diversi lavori di ricerca, a quelle più prettamente tecniche e scientifiche, in cui ci devono anche realizzare dei progetti. L’ideale sarebbe acquistare un PC portatile che unisca performance eccellenti a un design leggero, in modo da poterlo portare comodamente sempre con sé.

Per questo, vi segnaliamo l’ottimo Samsung Galaxy Book3 Pro, perfetto per lo studio, ma anche per il lavoro, che trovate su Amazon ad appena 1.699,00€ anziché 1.999,00€ grazie allo sconto del 15%, che quindi vi farà risparmiare ben 300,00€.

Samsung Galaxy Book3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

La portabilità (pesa solo 1,56 kg), la possibilità di prendere appunti e l’ampio spazio di archiviazione sono molto vantaggiosi per gli studenti che hanno bisogno di un laptop per i loro scopi accademici: infatti, il processore Intel Core di 13a generazione permette di gestire grandi carichi di lavoro a velocità incredibili. Ciò significa che è ottimo per gestire programmi particolarmente pesanti, come ad esempio gli editor di grafica. Inoltre, teniamo a evidenziare che questo modello dispone di una modalità Studio che sfrutta le funzionalità smart della fotocamere, come l’AI Noise Cancelling avanzata, l’Auto Framing e gli effetti di sottofondo.

Grazie a queste caratteristiche e all’ampio schermo da 16″ con risoluzione 3K, insieme a una batteria a di lunga durata a ricarica rapida, il Samsung Galaxy Book3 Pro è l’ideale anche per i professionisti che lavorano in mobilità. Ad esempio, è perfetto per presentazioni o per prendere appunti durante le riunioni di lavoro. Insomma, questo modello è perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo, perché pensato per rendere più veloci anche le operazioni più semplici.

Va poi sottolineato che il prezzo attuale del Samsung Galaxy Book3 Pro su Amazon si sta mantenendo stabile dal 10 settembre, ma solo il giorno prima costava ben 2.300,00€. Nello specifico, si tratta del prezzo più basso di sempre per questo modello, che ha un valore commerciale nettamente superiore. Proprio per questo, non è improbabile una nuova impennata del suo costo, per cui vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione di acquistarlo oggi stesso, così risparmierete ben 300,00€.

Grazie alle sue specifiche tecniche e al design ultrasottile e leggero, il Samsung Galaxy Book3 Pro è la scelta ideale per gli studenti e i professionisti che cercano un notebook dalle prestazioni eccezionali, leggero e ultraveloce. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!