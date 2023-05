La serie Samsung Galaxy Book è giunta alla sua terza generazione e noi abbiamo avuto modo di provato il nuovo Samsung Galaxy Book3 Ultra, notebook decisamente interessante dotato di specifiche da top di gamma e certificazione Intel EVO. Come si comporta? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e caratteristiche tecniche

L’estetica del nuovo Galaxy Book3 Ultra non si discosta molto da quella dei modelli di passata generazione: la scocca, interamente in alluminio, è uniforme e il coperchio è interrotto solamente dal logo Samsung. Nella parte inferiore trova posto un’ampia griglia per il sistema di raffreddamento e le feritoie per gli speaker del sistema audio marchiato AKG.

Le dimensioni sono in linea con quelle di un laptop di queste dimensioni e si attestano su 355,4 x 250,4 x 16,5 mm, mentre il peso è contenuto, di soli 1,79kg.

All’interno del Galaxy Book3 Ultra troviamo un processore Intel Core i9-13900H, equipaggiato con 14 core totali (6P+8E) e 20 thread, con una frequenza massima fino a 5,4GHZ e un PBP di 45 watt, affiancato da una RTX 4070 Laptop da 60 watt con 8GB di memoria GDDR6, ottima per dare una spinta in più ai software di creazione contenuti capaci di sfruttare i CUDA Core della GPU NVIDIA, oltre ai Tensor Core dedicati all’IA.

A completare la dotazione hardware troviamo un SSD NVMe, 32GB di RAM LPDDR5 (saldata), un sistema audio AKG con quattro altoparlanti (due woofer da 5W e due tweeter da 2W), webcam Full HD, batteria da 76Wh e uno schermo AMOLED da 16” con risoluzione 2800×1800 pixel e rapporto d’aspetto 16:10.

La connettività mette a disposizione Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6E, mentre a livello di porte abbiamo, sul lato sinitro, una HDMI 2.0 e due USB-C Thunderbolt 4, mentre sul lato destro trova posto una USB 3.2 tipo A, un lettore di MicroSD e il combo jack da 3,5mm per cuffie e microfono.

La tastiera è completa, con design a isola e una corsa dei tasti molto breve. Torneremo a parlarne in manieara più approfondita tra poco, ma vi anticipiamo che l’esperienza d’uso è molto buona. Il touchpad sorprende per le sue dimensioni davvero generose: è grande praticamente quanto quello di un MacBook, e gli utenti Apple sanno bene cosa vuol dire avere a disposizione una superficie così ampia.

Esperienza d’uso

Con un computer portatile come questo ci si aspetta di poter fare di tutto, e così è: il Samsung Galaxy Book3 Ultra riesce a gestire bene qualsiasi carico di lavoro, da quello classico da ufficio al photo editing con Photoshop, Lightroom e simili. Non abbiamo mai riscontrato problemi nell’uso quotidiano, anche con moltissime schede del browser aperte e diversi in programmi in background tra Slack, Whatsapp, Telegram, client di posta, Word, Excel e chi più ne ha più ne metta.

Chi vi scrive usa giornalmente un MacBook Pro 2019 da 16 pollici e questo Galaxy Book3 Ultra non me ne ha fatto sentire la mancanza: l’esperienza d’uso è di altissimo livello, grazie al touchpad davvero enorme se comparato a quello di altri portatili Windows, una tastiera ben fatta su cui si scrive velocemente e in maniera precisa sin da subito e uno schermo dai colori vividi e precisi.

L’esperienza di scrittura è quella che, per ovvi motivi, abbiamo testato più a fondo. Solitamente quando si passa a un nuovo PC si fanno più errori di battitura del solito, proprio a causa del fatto che la periferica di input è diversa; in questo caso non è così, scrivere sul Galaxy Book3 Ultra viene naturale, come se si possedesse il PC da anni, segno che la tastiera è fatta davvero bene.

Lo schermo è ampio e circondato da cornici sottili, permette di affiancare due finestre senza problemi e quindi si presta a un minimo di multitasking anche in mobilità. La resa dei colori è molto buona, così come la luminosità massima, che consente di usare il laptop anche all’esterno senza troppe difficoltà, a patto che il sole non batta direttamente sul display. La qualità del pannello porta dei benefici non solo nella creazione di contenuti, ma anche nella loro fruizione: guardare film e serie TV in streaming online è soddisfacente, quindi potrete usare il laptop anche per l’intrattenimento.

Anche il comparto audio è ben fatto e restituisce un’esperienza positiva. Il volume è molto elevato e il suono non viene distorto nemmeno quando riprodotto al massimo; i bassi potrebbero essere più corposi, ma considerando il poco spazio a disposizione, non si poteva chiedere molto più di quanto offerto.

La webcam con risoluzione 1080p riesce a riprodurre abbastanza fedelmente i colori ed è adeguata all’uso che se ne fa su un notebook: va benissimo per partecipare a videoconferenze e chiamate online.

La RTX 4070 da 60 watt riesce a offrire anche discrete prestazioni nei giochi: non si tratta di un laptop dedicato ai videogiocatori, non offre né le stesse prestazioni né un sistema di raffreddamento altrettanto efficace, ma se una volta ogni tanto, magari durante una pausa o la sera, vorrete giocare un po’ per rilassarvi, potrete farlo.

Spendiamo qualche parola anche sull’autonomia: i test Modern Office e Video Playback di PCMark 10 hanno fatto registrare rispettivamente, con luminosità dello schermo al 50%, 6 ore e 36 minuti e 11 ore e 8 minuti. Si tratta di risultati leggermente sotto la media ma comunque buoni, che si traducono in una mezza giornata o poco più di uso reale del dispositivo. Durante un viaggio non potrete lasciare a casa il caricatore da 100 watt, che però è compatto e non pesa né occupa spazio nello zaino.

Il Galaxy Book3 Ultra arriva con diverse app Samsung preinstallate ed offre alcune funzionalità uniche se si possiedono uno smartphone o un tablet Samsung. Non abbiamo avuto modo di testare queste funzioni, ma in generale non abbiamo apprezzato molto il fatto che i software preinstallati si avviassero tutti all’avvio; è naturale che l’azienda spinga molto il proprio ecosistema, ma chi non ha altri device del brand potrebbe non apprezzare molto la cosa.

Verdetto

Il Samsung Galaxy Book3 Ultra è un notebook davvero di qualità, ben costruito, potente e capace di gestire qualsiasi carico di lavoro gli venga affidato. Lo schermo e il peso tutto sommato contenuto sono le ciliegine sulla torta di una macchina che ha davvero pochi punti deboli.

A questo proposito non possiamo non citare nuovamente la gran quantità di app Samsung preinstallate, praticamente inutili se non avete uno smartphone o un tablet dell’azienda di ultima generazione. L’altra criticità è il prezzo di 3499€, indubbiamente elevato nonostante le ottime qualità del dispositivo.

In questa fascia di prezzo troviamo il MacBook Pro 16” con chip Apple M2 Pro, che assicura un’autonomia nettamente maggiore e più prestazioni nell’editing video, ma che è anche più pesante e inadatto ai videogiochi; come sempre scegliere da Windows e macOS dipende molto dalle necessità (lavorative e non), oltre che dal budget e dai gusti personali.

Nel mondo dei portatili Windows ci sono invece pochissimi laptop capaci di dare del filo da torcere al Samsung Galaxy Book3 Ultra: in conclusione, se volete acquistare un PC tuttofare di fascia alta, capace di assistervi in tutto quello che fate, dal lavoro allo svago, questo è probabilmente il miglior acquisto che potete fare oggi.