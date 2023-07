Brutte notizie per Samsung: i risultati finanziari del secondo trimestre 2023, quello che va da aprile a giugno, sono i peggiori degli ultimi 14 anni. Il colosso coreano ottiene buona parte dei suoi guadagni dal business dei semiconduttori, che dopo un primo trimestre segnato da forti difficoltà, non sembra dare segni di miglioramento.

Samsung non ha condiviso i dati completi, ma nonostante ciò gli analisti sono convinti che proprio i semiconduttori siano la causa del pessimo trimestre registrato dall’azienda. Sembra che la divisione Samsung Device Solutions abbia registrato perdite fino a 3,06 miliardi di dollari: i clienti non stanno comprando abbastanza chip di memoria per server, datacenter e sistemi HPC, inoltre Samsung ha già dichiarato in passato che la situazione si protrarrà probabilmente per tutto il 2023.

Parlando di cifre, Samsung ha stimato vendite per 45,91 miliardi di dollari, per un margine operativo di 459 milioni di dollari. Paragonati al secondo trimestre 2022, i profitti sono in calo del 95,74%, mentre le vendite sono scese “solo” del 22,28%. Nel primo trimestre 2023 le cose non erano andate meglio, dato che la società aveva registrato un -96% rispetto al Q1 2022.

Al contrario, la divisione smartphone sembra andare piuttosto bene. Tutta la gamma Galaxy S23 è un successo mondiale e, in alcuni paesi, ha venduto anche il 70% in più rispetto alla famiglia Galaxy S22 nello stesso lasso di tempo. Anche i settori TV ed elettrodomestici vanno bene, tuttavia la competizione è forte e Samsung sta lavorando per incrementare i guadagni.