Samsung ha difficoltà a reperire controller per SSD prodotti da… Samsung!

Samsung è attualmente colpita da una delle molte carenze di approvvigionamento di materiali e chip che sta colpendo l’industria mondiale negli ultimi mesi. La particolarità di questa notizia viene dal fatto che è Samsung stessa a produrre i controller per SSD che l’azienda coreana sta facendo fatica a reperire. Cosa sta succedendo?

A quanto pare, le fabbriche di Samsung in Texas responsabili per la produzione di chip controller per SSD è inattiva da febbraio a causa dei grossi blackout che stanno colpendo la zona a causa delle difficili condizioni climatiche. Samsung ad oggi non avrebbe ancora ripreso la propria produzione secondo quanto condiviso originariamente da DigiTimes e questo fatto bloccherebbe la realizzazione di nuovi controller SSD PCIe fino a maggio.

Questa situazione potrebbe diventare estremamente dannosa per l’azienda nel corso di questi mesi. Le fabbriche di Samsung in Texas sono responsabili della produzione della maggior parte dei controller SSD di Samsung in tutto il mondo. Le fonti con cui ha parlato DigiTimes affermano che fino al 75% della produzione di controller SSD PCIe sarà colpita questo mese, con un impatto sui prodotti dell’azienda per i PC desktop di fascia alta.

Secondo la news, la situazione non finisce qui: i problemi di fornitura di Samsung potrebbero estendersi anche al mercato dei server e dei PC mainstream entro aprile.

Nonostante la maggior parte della produzione di NAND Samsung sia situata lontana da Austin (TX) ogni SSD ha bisogno di un controller per funzionare, di conseguenza la mancanza di questi controller potrebbe bloccare l’intera produzione di SSD Samsung nel prossimo futuro.

Per contrastare questo problema, molti OEM responsabili della costruzione di PC hanno già preso accordi per passare a soluzioni di archiviazione concorrenti per il momento. Aspettatevi che anche il mercato DIY venga colpito. Se avete quindi adocchiato un SSD Samsung per una nuova build, fate il vostro ordine il più presto possibile prima che i prezzi salgano alle stelle a causa di uno squilibrio tra domanda e offerta.

Fortunatamente, Samsung prevede di riavviare la produzione di controller SSD entro aprile e di riprendere la spedizione di controller SSD PCIe entro maggio, quindi questa carenza potrebbe durare solo pochi mesi.

Tuttavia, come abbiamo visto più volte, le carenze possono avere un impatto sul mercato per molto tempo anche dopo che la produzione si è riequilibrata, poiché le catene di approvvigionamento vuote possono richiedere un bel po’ di tempo per riprendere le normali operazioni.