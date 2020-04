Samsung, in arrivo una variante T7 Touch senza lettore d’impronta digitale

Del Samsung T7 ve ne abbiamo approfonditamente, trovate anche la nostra recensione dedicata. Il Samsung T7 Touch ci aveva particolarmente colpito perché univa, nonostante il prezzo elevato, grande sicurezza grazie allo sblocco con impronta digitale a un ampio spazio di archiviazione per tutte le esigenze.

La variante che invece vediamo oggi del Samsung T7, sembra proprio arrivare senza quella sua particolarità che lo differenziava (rispetto agli altri competitor) nel vasto mercato degli SSD esterni, il sensore d’impronta digitale. La nuova versione “non” Touch è apparsa direttamente a sorpresa sul sito di Samsung, con una pagina dedicata.

Il modello T7 Touch che abbiamo testato si è rivelato un ottimo SSD sotto ogni punto di vista, grazie anche alle sue caratteristiche tra cui crittografia hardware AES a 256-bit, USB 3.2 Gen2 Type-C, memorie TLC di quinta generazione V-NAND a 92 Layer, un chip bridge NVMe ASMedia AS 2362 e un ottimo controller S4LR033. Bene, essenzialmente questo Samsung T7 non Touch presenta la stessa configurazione hardware interna: prestazioni assicurante assicurate quindi.

Il “nuovo” SSD di Samsung sarà ovviamente più economico dalla sua controparte, visto la mancanza dello sblocco biometrico. Sul lato dei materiali tutto rimane invariato: anche qui abbiamo un corpo unibody in alluminio, un peso di 58g e delle dimensioni di 85 x 57 x 8 mm. Disponibile anche questo modello dei differenti tagli da 500GB, 1TB e 2TB. Presente ovviamente il software di controllo Samsung Portable SSD Plus, questa volta però per ovvi motivi si potrà impostare solo una password per lo sblocco e per quanto concerne la sicurezza dei dati.

Anche su questo Samsung T7 troviamo il pad termico chiamato ePCM, in grado di assorbire e dissipare al meglio il calore prodotto durante l’utilizzo. Al momento Samsung non ha rilasciato informazioni ufficiali sul prezzo, ci aspettiamo però che il costo sia decisamente inferiore rispetto al modello Touch, ma anche leggermente superiore al modello T5.