Il gigante tecnologico Samsung, conosciuto principalmente per i suoi prodotti in ambito consumer, come televisori e smartphone, continua a spendere grosse quantità di denaro per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie che andranno a migliorare la vita degli utenti in futuro. Infatti, ha recentemente annunciato che, fino al 2026, investirà l’incredibile cifra di 450.000 miliardi di won (pari a circa 332.4 miliardi di euro) in aree strategiche come l’intelligenza artificiale, semiconduttori e biotecnologie. Circa l’80% dell’investimento è destinato alla Corea del Sud, sede principale dell’azienda e Samsung prevede di creare un milione di posti di lavoro e ha già in programma di assumere 80.000 persone entro il 2026 e generare altre centinaia di migliaia di posizioni con i suoi fornitori.

Come fatto notare dai colleghi di Engadget, Samsung ha aumentato ulteriormente il suo investimento rispetto ai 240.000 miliardi di won dello scorso agosto ed è anche superiore del 30% rispetto ai 330.000 di won nel quinquennio precedente. The Korea Herald ha riportato che la divisione Samsung Electronics impiegherà questi fondi per la progettazione e la produzione di chip, aspetto particolarmente importante visto che la società si sta preparando a realizzare chip sul nodo di produzione a 3nm per non restare indietro rispetto alla concorrente TSMC.

Photo Credit: Unsplash.com

Samsung non è solo impegnata nello sviluppo di chip avanzati per supercomputer, robot, AI e 6G, ma continua a offrire dispositivi all’avanguardia per la vita di tutti i giorni. Recentemente, l’azienda coreana ha rinnovato la sua lineup di monitor gaming, aggiungendo alla già vasta famiglia di prodotti i nuovi Odyssey Neo G7 e Odyssey Neo G4, quest’ultimo disponibile in due varianti. In particolare, Odyssey Neo G7 ha una diagonale di 32″, è equipaggiato con un pannello VA 4K con copertura del 95% della gamma DCI-P3, frequenza d’aggiornamento di 165Hz e curvatura 1000R, con retroilluminazione Quantum Mini LED con 1196 zone di local dimming e luminosità di picco che tocca i 1000 nit. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.