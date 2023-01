In occasione del CES 2023, uno degli eventi più importanti dell’anno per quanto riguarda i dispositivi elettronici, il noto produttore coreano Samsung ha presentato due nuovi monitor gaming: Odyssey Neo G9 e Odyssey OLED G9, entrambi dotati di specifiche di rilievo che sicuramente saranno apprezzate dal vasto pubblico dei videogiocatori.

Samsung Odyssey Neo G9 offre un pannello opaco da ben 57″ con un rapporto di aspetto di 32:9 e una risoluzione Dual UHD, equivalente a quella di due monitor 4K affiancati, ovvero 7.680×2.160 pixel. Sicuramente, viste le caratteristiche, sarà necessario possedere una scheda grafica di fascia alta per poter pilotare al meglio il display, come una GeForce RTX 4080 o RTX 4090 di NVIDIA. Il display può contare su un avanzato sistema di retroilluminazione a Mini LED, in grado di fornire un contrasto nativo di 1.000.000:1 e, più in generale, migliorare la riproduzione dei colori. Samsung Odyssey Neo G9 è anche dotato della nuova interfaccia DisplayPort 2.1, che supporta la compressione lossless Display Stream Compression e una frequenza di aggiornamento massima di 240Hz.

Photo Credit: Samsung

Se un monitor da 57″ è troppo impegnativo e ingombrante per la vostra scrivania, potreste prendere in considerazione l’Odyssey OLED G9 da 49″, equipaggiato con un display Quantum Dot-OLED con una risoluzione di 5.120×1.440 pixel, un rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1 e certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black. Anche in questo caso il refresh rate massimo è di 240Hz ed è possibile usare il monitor anche senza collegarlo a una console o PC, dato che integra Samsung Gaming Hub, con il quale è possibile accedere direttamente ai servizi di cloud streaming più popolari come NVIDIA GeForce Now e Xbox Cloud Gaming.

Photo Credit: Samsung

Al momento, Samsung non ha diffuso né prezzi né data di lancio di questi due interessanti prodotti, ma sicuramente portarsene un esemplare a casa non sarà particolarmente economico.