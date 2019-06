Samsung, in vendita in USA i moduli RAM da 32 GB

Oltreoceano sono apparsi in alcuni store online i primi moduli UDIMM da 32 GB di Samsung, annunciati dall'azienda lo scorso anno.

Samsung ha reso disponibili i suoi primi moduli DRAM da 32 GB. Queste memorie erano state annunciate dall’azienda coreana l’anno scorso, ma sono apparsi su alcuni store americani e del Regno Unito solamente negli ultimi giorni.

I moduli UDIMM da 32 GB sono DDR4-2666 con un voltaggio operativo di 1,2 v e, nonostante non ci sia alcuna specifica per quanto riguarda i timing, sappiamo che il modulo M378A4G43MB1-CTD 2666 opera a CL19.

Per questi moduli Samsung ha utilizzato i suoi circuiti integrati basati su un processo produttivo a 10 nm, per garantire una maggiore efficienza energetica rispetto ai moduli concorrenti della stessa capacità. Gli IC (Integrated Circuit) sono disposti in due file da otto, ma a differenza della maggior parte degli altri moduli non supportano l’ECC, essendo studiati per ambienti desktop e non server o aziendali.

Al Computex erano pochi i produttori che utilizzavano moduli Samsung da 32 GB nei loro prodotti OEM, mentre la maggior parte dei produttori di memorie DRAM (inclusa ADATA) ha optato per gli IC Micron.

Si tratta di un cambiamento importante rispetto all’anno scorso, quando non si faceva altro che parlare di Samsung, complici anche diversi produttori di schede madre annunciarono il supporto ai moduli UDIMM da 32 GB Samsung sulle loro schede basate su piattaforma Intel Z390.

Per quanto riguarda i prezzi, al momento variano molto a seconda del venditore, ma in generale si aggirano intorno ai 150-170 dollari. Non ci sono informazioni per quanto riguarda la commercializzazione nel nostro paese, ma se voleste provare questi moduli importandoli dal Regno Unito sappiate lì costano ben 180 sterline.