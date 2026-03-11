Il Samsung Odyssey G4 da 25" è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile. Questo monitor Flat IPS offre una risoluzione Full HD 1920x1080, un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di soli 1ms (GtG), perfetto per il gaming competitivo. Supporta Freesync e G-Sync, con HDR10, HAS e Pivot. Ora disponibile a soli 139,90€ invece di 147,80€.

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G4 è la scelta ideale per tutti gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Grazie al refresh rate di 240 Hz e al tempo di risposta di 1 ms (GtG), questo monitor è particolarmente consigliato ai giocatori di titoli competitivi come sparatutto in prima persona e giochi multiplayer online, dove ogni millisecondo può fare la differenza. Il pannello IPS da 25 pollici con risoluzione Full HD garantisce colori vivaci e angoli di visione ampi, soddisfacendo anche chi desidera un'esperienza visiva di qualità.

Questo monitor risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca flessibilità e compatibilità: il supporto a Freesync e G-Sync lo rende adatto sia a configurazioni AMD che NVIDIA, eliminando il tearing durante il gioco. La regolazione in altezza (HAS) e la funzione Pivot offrono grande ergonomia, mentre Eye Saver Mode e Flicker Free proteggono la vista durante le sessioni prolungate. Attualmente disponibile su Amazon a 139,90€, con uno sconto del 5% sul prezzo originale, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole un setup gaming performante senza spendere una fortuna.

