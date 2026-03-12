Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 55'' (modello QE55QN85FAUXZT), il televisore intelligente dotato del processore NQ4 AI Gen2, con funzionalità avanzate come Click to Search, AI Mode e Motion Xcelerator 144 Hz per un'esperienza visiva e sonora straordinaria. Ora disponibile a soli 564,00€ invece di 999,00€, con uno sconto del 44%.

Samsung Neo QLED 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 55'' è il prodotto ideale per chi desidera portare l'esperienza cinematografica direttamente in salotto. È consigliato agli appassionati di cinema e serie TV che cercano immagini vivide e realistiche, grazie al processore NQ4 AI Gen2 e al Neo Quantum HDR+. Anche i gamer troveranno in questo televisore un alleato perfetto, con il Motion Xcelerator a 144 Hz per immagini fluide e il Gaming Hub integrato.

Questo Smart TV soddisfa le esigenze di chi vuole una smart home connessa: tramite SmartThings è possibile gestire tutti i dispositivi domestici direttamente dalla TV. La funzione Click to Search e l'AI Mode rendono l'esperienza ancora più intuitiva, ottimizzando immagine e suono in tempo reale. A un prezzo scontato del 44%, da 999€ a soli 564€ su Amazon, rappresenta un'opportunità straordinaria per chi vuole qualità premium senza rinunciare al risparmio.

Il Samsung Neo QLED 4K QE55QN85F è una Smart TV da 55 pollici con processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz per il gaming e audio OTS Lite con effetto surround 3D. Include Smart Hub, Gaming Hub e gestione SmartThings.

Vedi offerta su Amazon