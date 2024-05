Le memorie di Samsung non passano i test NVIDIA, guai in vista?

Stando a diversi report emersi nei giorni scorsi, Samsung ha incontrato diverse difficoltà nelle fasi di verifica delle sue memoria HBM3E, che non sono riuscite a soddisfare gli standard imposti da NVIDIA e SK Hynix. Questa situazione potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per il colosso coreano, portando a conseguenze importanti da un punto di vista economico.

Secondo quanto riportato dalla rivista coreana AlphaBiz, si sospetta che Samsung non sia riuscita a superare i test di qualificazione per la sua memoria HBM3E a 8 strati. Tale insuccesso potrebbe rappresentare un serio contrattempo per la divisione memorie di Samsung, che negli ultimi due trimestri aveva mostrato segni di ripresa dopo un lungo periodo di stagnazione. Nonostante ciò, Samsung aveva inizialmente attirato l'interesse di NVIDIA grazie alla sua linea di produzione HBM, precedentemente implementata da AMD nei suoi acceleratori AI Instinct dotati proprio di memoria HBM3E a 8 strati. Tuttavia, alla luce di quanto accaduto NVIDIA potrebbe perdere rapidamente interesse e migrare altrove.

Il report di AlphaBiz svela opinioni contrastanti: alcune fonti descrivono la memoria HBM3E di Samsung come "difettosa", mentre altre suggeriscono che il mancato superamento dei test sia attribuibile agli elevati standard imposti da SK Hynix, che adotta tecniche di produzione significativamente diverse da quelle di Samsung. Inoltre, emergono voci secondo cui TSMC esiterebbe ad includere Samsung come partner per l'HBM, data l'importante alleanza con NVIDIA.

Nonostante le voci di corridoio, Samsung ha ribadito il suo impegno nel fornire prodotti ottimali a NVIDIA e altri partner. La collaborazione con AMD dimostra che le notizie relative a difetti nella fornitura di HBM potrebbero non essere accurate. Sullo sfondo di queste dinamiche industriali, l'influenza crescente di Samsung nel mercato è percepita come una minaccia da parte di giganti come TSMC e SK Hynix, i quali hanno recentemente formato un'alleanza denominata "One Team", mirata a collaborare e, indirettamente, a limitare l'influenza di Samsung sui mercati.

La competizione nel mercato delle memorie HBM sta diventando sempre più accesa, e questa evoluzione spinge tutti gli attori coinvolti a lottare per la supremazia in questo settore in rapida crescita. Per questo motivo saranno necessari ulteriori verifiche per decretare se le problematiche emerse rispetto alla qualità delle memorie Samsung sono reali, o c'è qualcos'altro dietro.