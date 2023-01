Samsung ha da poco svelato il suo ultimo monitor gaming, l’Odyssey Neo G7 (nome in codice G70NC), dotato di uno schermo con diagonale 43 pollici, risoluzione 4K, frequenza d’aggiornamento di 144Hz e certificazioni VESA DisplayHDR600 e HDR 10+. Il pannello è piatto e usa la tecnologia Quantum Matrix di Samsung, che sfrutta i Quantum Mini LED per consentire un controllo preciso della retroilluminazione e offrire neri più ricchi, colori più espressivi e maggiori dettagli, anche in ambienti di gioco con poca luce.

Altro fattore che farà piacere ai videogiocatori è il tempo di risposta di 1ms (MPRT), che consente una risposta veloce e fluida e permette movimenti precisi del mouse. Inoltre, supporta l’AMD FreeSync Premium Pro, che riduce lo stuttering, l’input lag e il tearing, permettendo un’esperienza di gioco estremamente fluida e veloce.

Il design è il classico della linea Odyssey Neo, con il bianco che fa da colore predominate e il logo al centro della paratia posteriore. La base può essere sostituita da un braccio VESA 200×200, inoltre sono presenti anche due speaker integrati da 20W. La dotazione porte prevede infine una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, due USB 3.0, una porta LAN e supporto alle connessioni Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2.

Il Neo G7 offre anche caratteristiche personalizzabili come Flex Move Screen, che consente agli utenti di regolare la dimensione dello schermo tra 43 e 20 pollici per adattarsi al meglio al gioco. La funzionalità permette perfino di spostare lo schermo e non averlo sempre centrato quando si sfrutta una diagonale più piccola, adeguandosi al meglio alle esigenze dell’utente. Presente poi anche Samsung Game Bar, che consente di di visualizzare e modificare velocemente le impostazioni più importanti, senza mai dover lasciare la schermata di gioco.

Non mancano poi le funzioni smart, in particolare Samsung Smart Hub e Samsung Gaming Hub, che consentono di accedere ai servizi di cloud gaming come quello di Xbox e NVIDIA GeForce NOW, o ad app come Prime Video, Netflix e YouTube, per godere di diverse forme di intrattenimento online senza dover nemmeno accendere il PC, la console o altri dispositivi.

Odyssey Neo G7 si configura quindi come un monitor progettato per fornire un’esperienza di gioco e intrattenimento personalizzata, sostituendosi perfino a una TV in determinati scenari. Sarà disponibile nel corso del primo trimestre a un prezzo ancora sconosciuto, ma che ci aspettiamo sarà abbastanza elevato.