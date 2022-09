In occasione dell’IFA 2022, Samsung ha presentato il suo nuovo monitor gaming Odyssey OLED G8, dotato di uno splendido pannello curvo OLED (che combina le tecnologia Quantum Dot e OLED per massimizzare la qualità cromatica) da 34” a risoluzione 3.440×1.440 pixel con un rapporto di aspetto 21:9 e un raggio di curvatura di 1800R.

Sebbene l’azienda coreana non abbia pubblicato ancora le specifiche tecniche complete, il prodotto sfoggerà una frequenza di aggiornamento massima di 175Hz, un tempo di risposta di appena 0,1ms e uno spessore di soli 3,9mm nella parte più sottile. La fedeltà cromatica è garantita dalla copertura del 99,3% della gamma DCI-P3, mentre la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black assicura immagini realistiche e contrastate (del resto, Samsung dichiara un rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1, valore piuttosto tipico per un pannello OLED).

Per quanto riguarda le caratteristiche spiccatamente “gaming”, il monitor Samsung Odyssey OLED G8 supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium (mentre non è stata per il momento confermata la compatibilità con NVIDIA G-Sync), così da garantire un’azione di gioco fluida priva di fastidiosi difetti come il tearing e stuttering.

Photo Credit: Samsung

Photo Credit: Samsung

Inoltre, un prodotto non può ormai definirsi davvero “gaming” senza essere dotato di un’illuminazione RGB e, anche in questo caso, Samsung ha integrato un anello luminoso nella parte posteriore che supporta CoreSync e Core Lighting+ per le varie regolazioni. In particolar modo, la sincronizzazione dell’illuminazione con quanto mostrato a schermo potrebbe davvero incrementare l’immersione (un po’ come succede con la tecnologia Ambilight su molte TV a marchio Philips).

In aggiunta, grazie a Samsung Gaming Hub, sarà possibile utilizzare vari servizi streaming direttamente senza dover tenere il PC acceso, mentre la presenza di porte micro HDMI 2.1, mini DP 1.3 e USB-C assicura un’ottima versatilità. Samsung Odyssey OLED G8 sarà disponibile a livello globale nel corso del quarto trimestre di quest’anno, ma attualmente il suo prezzo rimane ancora sconosciuto.