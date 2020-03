Samsung T55: i nuovi monitor che pensano al comfort visivo

Samsung ha annunciato la sua serie di monitor curvi (1000R) T55 certificati da TÜV Rheinland per quanto riguarda il comfort visivo. Con una risoluzione 1080p e una scheda tecnica solida ma non spettacolare, i monitor sono adatti sia alla casa che all’ufficio.

La gamma comprende i monitor C24T55, C27T55 e C32T55 che misurano rispettivamente 24 pollici, 27 pollici e 32 pollici e condividono la stessa scheda tecnica.

La curvatura 1000R è stata scelta in quanto molto vicina al campo visivo dell’occhio umano e per ridurre l’affaticamento degli occhi. Anche la tecnologia Samsung Flicker-Free e il filtro della luce blu sono integrati per ridurre ulteriormente l’affaticamento visivo.

Ogni modello utilizza un pannello VA Full HD con un refresh rate di 75Hz, tempo di risposta di 4ms GTG, copertura del 119% della gamma colori sRGB e una luminosità massima di 250nit.

La tecnologia AMD FreeSync combinata con una frequenza di aggiornamento leggermente superiore alla media, rende i monitor adatti al gaming occasionale.

I Samsung T55 integrano una porta HDMI 1.4, una DisplayPort e una D-Sub, nonchè un ingresso e un’uscita audio. Non ci sono porte USB.

La serie presenta un design elegante e minimale. I bordi sono ridotti su tre lati e la sottile base da 6mm è realizzata in metallo. Sfortunatamente, i monitor non sono compatibili con lo standard di montaggio VESA e il supporto incluso offre solo regolazioni dell’inclinazione da -3° a 20°.

Disponibilità e prezzi per i monitor della serie T55 non sono ancora stati annunciati.

C24T55 C27T55 C35T55 Pannello 1000R pannello VA curvo 1000R pannello VA curvo 1000R pannello VA curvo Dimensioni display / Formato 24 pollici / 16:9 27 pollici / 16:9 35 pollici / 16:9 Risoluzione & Refresh Rate 1080p @ 75Hz 1080p @ 75Hz 1080p @ 75Hz Gamma cromatica 1.193 sRGB, 0.884 Adobe RGB 1.193 sRGB, 0.884 Adobe RGB 1.193 sRGB, 0.884 Adobe RGB Tempo di risposta (GTG) 4ms 4ms 4ms Luminosità 250nits 250nits 250nits Contrasto 3000:1 3000:1 3000:1 Altoparlanti Nessuno Stereo 5W Stereo 5W Video Input HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub Audio Audio input e output Audio input e output Audio input e output USB No No No Consumi 33W 34W 45W Dimensioni con supporto 539,5 x 413,6 x 249,6 mm 613,2 x 458,1 x 249,6 mm 708,8 x 514,4 x 271,7 mm Peso 4,2 kg (con stand), 2,9kg (senza stand) 5,1kg (con stand), 3,8kg (senza stand) 6,4kg (con stand), 4,9kg (senza stand)