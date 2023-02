San Valentino si avvicina e, come ogni anno, si cercano idee per sorprendere il proprio partner. Se siete alla ricerca di un regalo tecnologico, le proposte dell’HP Store, dedicate proprio alla festa degli innamorati, potrebbero fare al caso vostro, poiché riguardano una serie di ottimi bundle, in cui notebook e PC vengono abbinati a periferiche interessanti e dal valore elevato.

Si potrà quindi risparmiare un bel po’, portandosi a casa o regalando prodotti tech di un certo livello senza acquistarli a prezzo pieno. Diversi sono i bundle proposti dallo store, ognuno chiaramente con prodotti diversi, ma il più interessante è quello che vede l’accoppiata HP Pro 240 G9 con la OfficeJet 9022e. Il primo è un PC All-in-One, il secondo una stampante, una combo perfetta per mettere in piedi un piccolo ufficio in casa o migliorare quello già esistente.

Essendo un All-in-One, HP Pro 240 G9 viene inviato con tastiera e mouse inclusi, entrambi wireless e con la stessa colorazione del PC. Quest’ultimo è totalmente bianco, inclusa la parte frontale dedicata agli altoparlanti, un colore pulito e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Un dispositivo che rappresenta quindi la semplicità e la purezza, in grado di dare un tocco di eleganza a qualsiasi spazio.

Lato componentistica siamo su buon livelli, dato che questo HP Pro 240 G9 integra una CPU Intel di 12° generazione, 8GB di RAM che sono sufficienti per le tipiche attività d’ufficio e 256GB di spazio interno. Lo schermo, che è praticamente un tutt’uno con l’intera piattaforma, è un 24 pollici con risoluzione Full HD, dalla buona luminosità, così come è altrettanto buona la gamma colori, che si attesta al 72% NTSC.

La stampante abbinata ha un valore commerciale di quasi 400 euro. Si tratta di un modello multifunzione a colori, con doppio vassoio per la carta (con tanto di sensore per indicare se quest’ultima è presente o meno), e con tante funzionalità di stampa, a cui potrete accedere velocemente tramite il display touch a colori. Insomma, una stampante pensata per soddisfare standard elevati che, accoppiata al PC citato pocanzi, fa sì che questo bundle sia davvero allettante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dello store, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

