San Valentino Lenovo, fino al 20% di sconto su Thinkpad, Yoga e Legion

In vista di San Valentino, giornata che, come saprete, stiamo seguendo attivamente proponendovi fior fiori di consigli per gli acquisti, anche Lenovo è scesa in campo con una promozione dedicata agli innamorati, per quanto volessero davvero sorprendere i propri partner con un regalo a dir poco eccezionale!

Vi segnaliamo infatti che su portale di Lenovo è attiva un’ottima offerta che vi permetterà di ottenere il 20% di sconto sui modelli della linea ThinkPad, Yoga e Legion, con sconti che investono quindi la maggior parte delle linee offerte dal brand cinese, così da rispondere sia alle esigenze di chi è alla ricerca di un prodotto con cui poter lavorare, che studiare e persino giocare, grazie proprio all’ottima linea Legion che, come saprete, si è recentemente aggiornata con i core di nona generazione.

Un’opzione abbordabile e in sconto per chi cerca un buon notebook gaming è, ad esempio, il ben noto Y540, disponibile sia con RTX 2060 che con una più accessibile GTX 1660 Ti, nelle versioni 15 e 17 pollici, entrambi con un basso tempo di risposta di 1ms. Il raffreddamento è garantito dal Legion Coldfront di Lenovo, una soluzione di raffreddamento a doppia ventola, e dotato di raffreddamento separato per CPU e GPU, con anche un dissipatore di calore per mantenere la tastiera sempre fresca. Un dispositivo notevole per chiunque voglia coniugare prestazioni e stile, con un peso che, per altro, non supera i 2,3 Kg nella sua versione da 15 pollici, mantenendo quindi intatta la pretesa di mobilità che dovrebbe caratterizzare ogni notebook in commercio, compresi quelli da gaming.

Di seguito, come sempre, la nostra selezione di offerte in corso, con l’invito a tenere comunque d’occhio la pagina ufficiale dell’iniziativa, da cui potrete accedere a tutte le serie di notebook in sconto e, conseguentemente, a tutti i prodotti disponibili.

N.B. i prezzi proposti di seguito sono quelli originali. Per usufruire delle offerte disponibili sullo store Lenovo è necessario inserire il codice sconto SVALENTINO al momento dell’acquisto

La nostra selezione di prodotti

