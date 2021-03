Sapphire, ecco le due nuove schede video basate sulla Radeon RX 6700 XT

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Sapphire ha annunciato ufficialmente la sua nuova scheda grafica Radeon RX 6700 XT Nitro+, pensata per soddisfare le esigenze dei videogiocatori che puntano alle performance massime a risoluzione 1440p.

Il dispositivo è dotato di 2.560 stream processor con un Boost clock fino a 2.622MHz e un Game clock sino a 2.548MHz, accoppiati a 12GB di memoria GDDR6 con una frequenza di 12Gb/s effettivi e 96 MB di Infinity Cache per ridurre latenza e consumo energetico. La scheda grafica offre inoltre quattro uscite video, che comprendono una HDMI 2.1 e tre Display Port 1.4 con supporto DSC. Così come le altre proposte basate sull’architettura RDNA 2, la GPU offre pieno supporto alle operazioni di Ray Tracing in tempo reale, grazie alla presenza di 40 unità di calcolo potenziate e 40 Ray Accelerator.

A differenza del modello reference, la Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+ è dotata della soluzione di raffreddamento proprietaria Tri-X, che vede l’impiego di due ventole più grandi e una più piccola che girano in senso opposto per un’efficienza maggiore. Le alette munite di tunnel sulle ventole contribuiscono ad aumentare la convezione del flusso d’aria permettendo al sistema Tri-X di mantenere bassa la temperatura e la rumorosità. Grazie al sistema di alimentazione digitale a undici fasi e all’utilizzo di ventole con un design ibrido che combina i punti di forza della tradizionale ventola assiale a quella soffiante, il prodotto offre la massima silenziosità e dissipazione termica, nonché un erogazione ottimale della corrente ai vari componenti.

Inoltre, ogni scheda è dotata di un Dual BIOS che consente di scegliere fra modalità ad alte prestazioni e modalità silenziosa per migliorare l’esperienza di gioco. Con il commutatore di BIOS è possibile passare velocemente e con facilità dalla modalità ad alte prestazioni alla modalità silenziosa e viceversa utilizzando il software TriXX.

Sapphire ha anche presentato la PULSE Radeon RX 6700 XT che, a differenza del modello Nitro+, offre un’estetica meno appariscente ed un sistema di raffreddamento a doppia ventola. Le schede grafiche Sapphire NITRO+ e PULSE AMD Radeon RX 6700 XT sono ora disponibili in tutto il mondo presso i maggiori rivenditori di prodotti a marchio Sapphire.