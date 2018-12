Sapphire GearBoX per avere la potenza di una GPU desktop sul vostro portatile

Sapphire ha presentato un nuovo chassis per schede video esterne, il GearBoX Thunderbolt 3 eGFX. Si tratta di un case pensato per Macbook Pro, ultrabook e, più in generale, computer dal form factor piccolo che non integrano una scheda video particolarmente potente.

Il GearBoX permette di installare tutte le schede grafiche di ultima generazione, sia professionali che consumer, con consumi fino a 300 W. Grazie alla connessione Thunderbolt 3 da 40 Gb/s non ci saranno problemi di collo di bottiglia e si potrà sfruttare appieno tutta la potenza della GPU installata.

Pur essendo compatibile con qualsiasi scheda video, Sapphire consiglia di utilizzarne una delle serie Nitro+ o Pulse. In questo modo sarà possibile sfruttare la tecnologia Intelligent Cooling Solutions per ottenere basse temperature, rumorosità al minimo e ottima stabilità.

Oltre che a offrire tutta la potenza della scheda video installata grazie alla porta Thunderbolt 3, il GearBoX è dotato della tecnologia Power Delivery Charging che permette di ricaricare laptop fino a 60 W. Troviamo poi una porta Gigabit Ethernet e due USB 3.0 che si vanno ad aggiungere a quelle offerte dal vostro computer.

Il GearBoX risulta la scelta ideale anche per gli utenti Mac in quanto certificato e raccomandato da Apple. Per quanto riguarda invece i sistemi Windows, qui potete trovare un elenco di tutti i dispositivi che Sapphire dichiara compatibili.

Il GearBoX È già disponibile all’acquisto a un prezzo consigliato di 339 dollari. Sapphire offre anche dei bundle: è possibile acquistare il GearBoX con Nitro+ RX580 4G a 538 dollari, con Nitro+ RX580 8G a 578 dollari oppure con Pulse RX 580 8G a 558 dollari.