Sapphire, il nuovo case compatto Nitro M1 è quello che i fan stavano aspettando

Sapphire è principalmente nota per le sue schede grafiche AMD Radeon, ma sembra che l’azienda non abbia di certo paura di diversificare i suoi prodotti. Infatti, la compagnia ha recentemente presentato il suo nuovo chassis Nitro M01, progettato per competere con i migliori case per PC. L’oggetto possiede un look molto elegante ed è compatibile con le schede madri in formato Micro-ATX e Mini-ITX.

Credit: Sapphire

Sapphire ha progettato in larga misura il suo chassis Nitro M01 (avvistato da @momomo_us) per promuovere il suo marchio e offrire qualcosa di molto elegante e pratico ai fedeli clienti che utilizzano le sue schede grafiche. Lo chassis presenta il logo Sapphire sul pannello frontale in alluminio e quello Nitro sulla paratia destra, mentre sul lato sinistro troviamo una finestra in vetro temperato.

Seguendo le ultime tendenze nel mondo dei PC da gaming, Sapphire Nitro M01 è un case piuttosto compatto con un’architettura interna intelligente in grado di garantire un buon flusso d’aria, compatibilità con grandi dissipatori per CPU, alimentatori di generose dimensioni (fino a 245mm di lunghezza), diversi dispositivi di archiviazione da 2,5” (fino a sette) e da 3,5” (sino a due) e schede video di fascia alta di Sapphire lunghe fino a 335mm con sofisticati sistemi di raffreddamento ad aria o persino ibridi. L’unità dispone infatti di una staffa laterale opzionale per montare un radiatore da 240mm.

Credit: Sapphire

Lo chassis è dotato di diversi LED RGB, due connettori USB 3.0 Type-A e jack audio da 3,5mm nella parte anteriore. Poiché Sapphire Nitro M01 è uno chassis compatto, presenta alcuni compromessi. Ad esempio, i sistemi dotati di più drive non saranno in grado di ospitare ventole aggiuntive mentre alimentatori molto grandi ostacoleranno l’installazione di schede grafiche con dissipatori di elevate dimensioni, ma questo tipo di limitazioni è comune sulle build più piccole.

Purtroppo, al momento la commercializzazione del case Nitro M01 è prevista solo in Cina, ma la compagnia potrebbe decidere di portarlo anche in altri mercati in futuro. Attualmente, il prezzo del dispositivo rimane sconosciuto.