Sapphire lancia una Radeon RX 6600 XT esterna

L’aggiornamento dei notebook leggeri e sottili attualmente in commercio è quasi impossibile, ma grazie alle porte Thunderbolt 3/4 si può collegare una GPU esterna o un sistema di archiviazione ad alte prestazioni. Questa settimana Sapphire ha presentato la sua nuova soluzione GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT che consente di sfruttare una scheda grafica esterna per migliorare le prestazioni del proprio computer portatile.

Sapphire GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT include una scheda video basata sulla GPU AMD Navi 23 con 2.048 Stream Processor e 8GB di memoria GDDR6 collegata tramite un’interfaccia a 128 bit. La scheda grafica in questione, la Pulse Radeon RX 6600 XT, presenta un sistema di raffreddamento a doppio slot e doppia ventola, quattro uscite video (tre DP 1.4, una HDMI 2.0) e un connettore di alimentazione PCIe ausiliario a 8 pin. Oltre alla scheda grafica, la dock aggiunge due porte USB 3.0 Type-A e un connettore Gigabit Ethernet. Inoltre, poiché la soluzione è fornita di un alimentatore da 500W, può fornire fino a 60W di potenza alla macchina host.

Misurando 300×138×204 mm, la dock è più piccola rispetto ad altre soluzioni, il che è un bene per chi cerca una scheda grafica esterna compatta. Ma questo non è esattamente un vantaggio per coloro che intendono aggiornare la Radeon RX 6600 XT a qualcosa di più potente e riutilizzare il case. Il prodotto è compatibile con tutti i sistemi abilitati per Thunderbolt 3/4 che eseguono Microsoft Windows o macOS, ma nel caso di quest’ultimo sono supportati solo i modelli basati su Intel poiché Apple non sembra predisporre alcun driver GPU di terze parti per i suoi dispositivi con M1 (e relative varianti).

Sapphire non ha rivelato alcun prezzo consigliato per la sua nuova soluzione GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX, il che non stupisce di certo data l’attuale carenza cronica di schede grafiche.