Sapphire Technology ci parla di carenza GPU, mining di criptovalute e molto altro ancora

La carenza di GPU (e non solo) che sta colpendo il mercato dei PC mainstream e da gaming non è di certo una novità, più di un trimestre è passato senza che la situazione riuscisse a tornare alla normalità. Sapphire Technology, brand produttore di schede grafiche con GPU a marchio Radeon, ha discusso con i nostri colleghi inglesi della situazione e di cosa ha portato a quello che forse verrà ricordato come il periodo peggiore di sempre per l’assemblaggio di un nuovo PC da gioco.

Se negli ultimi mesi avete cercato di acquistare una nuova scheda video, c’è una buona probabilità ne siate usciti a mani vuote e probabilmente delusi oppure infuriati dalla situazione. Sul canale YouTube in lingua inglese di Tom’s Hardware è stato pubblicato lo streaming di una conversazione avvenuta tra i nostri colleghi e Ed Crisler, rappresentante dei PR per Sapphire Technology Nord America, nella quale viene discusso quanto accaduto.

Tra gli argomenti trattati da Crisler ovviamente non poteva mancare una discussione approfondita su ciò che ha portato praticamente tutte le aziende del mondo a non riuscire a soddisfare l’enorme richiesta di mercato per le GPU. Si è anche parlato di mining di criptovalute e di molto altro ancora.

Crisler ha parlato della confluenza degli eventi che ci ha portato a questo punto. La pandemia di COVID è ovviamente il fattore più importante, ma la sua influenza va ben oltre l’isolamento e la misura di distanziamento sociale. Le fabbriche chiuse, l’incertezza del mercato e le difficoltà di spedizione si sono combinate con livelli di domanda di hardware per PC senza precedenti per creare carenze che potrebbero durare fino a quest’estate.

L’aumento del valore delle criptovalute e la sempre più ampia fetta di utenti che ha deciso di lanciarsi nel mondo del mining ha anche contribuito a questa tempesta perfetta. Nel video si è parlato anche di overclock su GPU, ray-tracing, DLSS, qualità dell’immagine e TriXX Boost di Sapphire che aiuta a migliorare le prestazioni in cambio di una piccola perdita della fedeltà grafica.

Trovate il video in questione poco più in alto e, se siete interessati all’argomento, ve ne consiglio caldamente la visione.