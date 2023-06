Amazon, come tanti shop online, deve far spesso fronte alle numerose recensoni fake che sono presenti su decine di migliaia di prodotti. Per mitigare questo problema, nel corso degli anni, sono stati rilasciati plugin di terze parti in grado di “intercettare” le recensioni ritenute fasulle e scremare quella che è la valutazione di un prodotto.

Il gigante delle vendite online ha deciso ora di scendere ufficialmente in campo, investendo in una serie di modelli di apprendimento automatico che analizzano un’enorme quantità di dati al fine di individuare comportamenti fraudolenti. Nonostante questi sforzi, un gruppo di consumatori britannico sostiene che le azioni intraprese non siano ancora sufficienti.

I broker di recensioni false si avvalgono di piattaforme di terze parti, come i social media e i servizi di messaggistica crittografati, per acquistare, vendere e pubblicare recensioni false. Le recensioni false possono influenzare le decisioni di acquisto dei clienti, ad esempio, riguardo all’acquisto di un laptop o di un giocattolo per bambini, basandosi su quello che ritengono essere un feedback autentico da parte di altri acquirenti, quando in realtà qualcuno è stato pagato per scrivere una recensione positiva allo scopo di aumentare le valutazioni di un venditore o danneggiare un’impresa concorrente.

Nel 2022, Amazon ha segnalato oltre 23.000 gruppi di social media, con più di 46 milioni di membri e follower, che hanno facilitato la diffusione di recensioni false. Amazon utilizza l’intelligenza artificiale nella lotta contro le recensioni false da diversi anni, ma l’azienda afferma che continui investimenti in “strumenti più sofisticati” miglioreranno la protezione dei clienti e dei venditori sulla sua piattaforma.

L’azienda ha dichiarato, in una nota, che la sua intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi è in grado di esaminare una serie di fattori al fine di calcolare la probabilità che una recensione sia falsa. Questi fattori includono la relazione dell’autore con altri account online, l’attività di accesso, la cronologia delle recensioni e qualsiasi comportamento insolito.

Sarà abbastanza? La speranza è che questo nuovo sistema di intelligenza artificiale possa funzionare e nel frattempo, nel Regno Unito, Amazon ha recentemente intrapreso un’azione legale contro gli operatori di NiceRebate.com, un falso broker di recensioni rivolto ai clienti britannici. Un sito web che, secondo quanto riportato, sarebbe gestito da alcuni operatori già pizzicati in passato per attività analoghe.