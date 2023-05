Se cercate una scheda video a elevate prestazioni, con funzionalità di intelligenza artificiale e capace di gestire il Ray Tracing, la GeForce RTX 4070 è oggi una delle migliori soluzioni disponibili. Monclick propone il modello custom MSI VENTUS 3X a 689,78€, un prezzo conveniente pur essendo paragonabile a quello di listino, e di seguito vi spieghiamo perché.

La MSI VENTUS 3X è infatti una GPU personalizzata e overcloccata, pertanto avrete prestazioni ancora più alte rispetto alla Founders Edition. Su questo modello, MSI si è concentrata sull’essenziale, migliorando quella che è una scheda video capace già di offrire un’esperienza solida agli utenti, aggiornando il design con nuove ventole e una nuova piastra di base in rame.

Tanti sono i motivi per cui dovreste preferire questa scheda video anziché un modello della passata generazione, in primis il prezzo. Nonostante appartenga alla nuova generazione, infatti, la RTX 4070 costa meno della RTX 3080 in questo periodo storico. Le prestazioni delle due schede sono paragonabili, ma l’ultima arrivata vanta un’efficienza molto migliore e soprattutto gode del supporto al nuovissimo DLSS 3, che aumenta in maniera esponenziale le prestazioni della GPU.

Tutto questo si traduce nella possibilità di giocare in alta definizione, anche con Ray Tracing, che rimane una delle armi più potenti di Nvidia per i videogiocatori. Come detto, la RTX 4070, e in generale tutta la serie RTX 4000, ha fatto sì che l’evoluzione tecnologica non abbia portato solo un aumento prestazionale in gaming, ma anche strumenti come NVIDIA Studio, NVIDIA Encoder e NVIDIA Broadcast, utili per migliorare le professioni creative.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Monclick dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

