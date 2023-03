Anche se le offerte di primavera non sono propriamente dedicate al mondo PC e gaming sicuramente possiamo trovare ottime proposte anche per questi settori. Tra quelle disponibili ci sono anche interessanti offerte sulle schede grafiche GeForce che, proseguendo sulla scia della GeForce Week, propongono alcuni modelli scontati fino al 31%!

Dopo gli ultimi anni passati con un aumento spropositato dei prezzi per quanto riguarda il settore delle schede video, negli ultimi mesi i prezzi stanno tornando alla normalità e, con l’uscita delle nuove generazione si possono iniziare a trovare interessanti offerte per la generazione 3000, ed è questo il caso.

Se non siete alla ricerca delle massime prestazioni senza compromessi dovreste tenere in considerazione queste offerte sulle serie 3050, 3060 e 3070. Parliamo di schede grafiche della penultima generazione che vi permetteranno di giocare alla maggior parte dei titoli con dettagli alti o molto alti in base alla risoluzione del vostro schermo. Sicuramente in Full HD non avrete problemi con nessun titolo e dovrete diminuire le vostre pretese solo in caso di risoluzioni QuadHD o 4K.

Grazie alle tecnologie DLSS e NVIDIA Reflex sarete in grado di ottenere il massimo delle prestazioni sia dai giochi che dai software di content creation. Sono quindi schede video perfette sia per chi ama giocare sia per i content creator che necessitano della giusta potenza di calcolo per creare i propri contenuti o “streammare” le proprie live su YouTube o Twitch, garantendo una qualità senza precedenti in entrambi i casi.

Le migliori offerte su schede video GeForce

