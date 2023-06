State pensando di cambiare la vostra scheda grafica con un nuovo modello ultra performante, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle ottime offerte proposte da Yeppon sulle schede Gigabyte RTX serie 3000 e 4000, valide fino al 30 giugno!

Ben quattro tra le schede grafiche migliori sul mercato sono, infatti, in sconto fino al 30%. Potrete scegliere tra la RTX 3070, 3060, 3060 Ti e 4070, avendo anche l’opportunità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna su tutti i modelli.

Il modello più conveniente tra quelli in sconto è la GeForce RTX 3070 8G, disponibile a soli 449,99€ invece di 649,99€, per un risparmio di ben 200,00€. Questa scheda vi regalerà un’esperienza di gioco indimenticabile, con prestazioni eccezionali e una qualità visiva senza rivali, il tutto grazie all’architettura NVIDIA Ampere.

Anche i giochi più recenti riusciranno a girare con fluidità assoluta e risoluzioni ultra-alte che vi lasceranno senza fiato. La scheda video, infatti, vi garantirà una gestione impeccabile delle texture e un caricamento istantaneo delle scene, permettendovi di vivere ogni singolo momento con la massima intensità. Inoltre, con il supporto al ray tracing in tempo reale, i titoli acquisteranno un aspetto incredibilmente realistico, con riflessi, ombre e illuminazione senza precedenti.

Infine, la RTX 3070 offre anche un’ottima efficienza energetica: grazie alla tecnologia di ottimizzazione della potenza, potrete godere delle prestazioni elevate senza preoccuparvi di bollette salate. Il vostro computer sarà dunque, potenziato al massimo, il tutto senza subire surriscaldamenti o aumentare i consumi.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio delle schede video in sconto sul sito di Yeppon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alle promozioni per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che gli sconti dureranno poche settimane, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

