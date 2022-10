Insieme ai processori Intel Raptor Lake, presentati il 27 settembre all’evento “Innovation” tenutosi a San Jose, nello stesso momento in cui AMD lanciava ufficialmente i suoi Ryzen 7000 sul mercato, a debuttare sarà anche la nuova generazione di schede madri dotate di controller Z790. La nuova piattaforma mantiene sia il socket LGA1700, motivo per cui le CPU Core di 13° generazione rimangono compatibili con le precedenti schede Z690, che la compatibilità con le RAM DDR4. Il prezzo in euro dei nuovi modelli è adesso trapelato da due negozi di informatica europei, uno tedesco e l’altro francese.

Fonte: Caseking

Secondo quanto elencato sul portale tedesco Caseking, le schede madri Z790 prodotte da ASUS partiranno da un minimo di 309€, per arrivare a un massimo di 1.399,90€ con il modello top di gamma ASUS ROG Maximus Z790 Extreme, il prezzo più alto finora mai visto per una scheda Z790. Nonostante i prezzi da capogiro, la serie PRIME di ASUS per i processori Intel rimane più economica e più conveniente dei modelli X670E destinati invece alle CPU AMD: il prezzo è nello specifico inferiore di 20€ per quanto riguarda la versione DDR5, mentre le schede DDR4 costano fino a 60€ in meno delle controparti AM5. Di seguito la lista completa dei prezzi emersi:

ASUS ROG Maximus Z790 Extreme: € 1.399,90

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi: € 699,90

ASUS ROG Strix Z790-F Gaming Wi-Fi: € 629,90

ASUS ROG Strix Z790-I Gaming Wi-Fi: € 629,90

ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4: € 429,90

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4: € 429,90

ASUS TUF Gaming Z790-Plus D4: € 419,90

ASUS Prime Z790-A Wi-Fi: € 419,90

GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX: € 369,90

ASUS Prime Z790-P Wi-Fi: € 349,90

ASUS Prime Z790M-Plus D4: € 309,90

Diversa è la situazione nel sito web francese TopAchat, dove le cifre sembrano leggermente più basse: si parte da 269.99€ per il modello più economico, fino a toccare i 1369.99€ con la variante top di gamma. Come è possibile notare dalla differenza con le cifre del negozio tedesco, i prezzi sono per lo più indicativi e varieranno in base al paese di vendita. Aspettiamoci quindi delle differenze anche da noi in Italia, sperando che queste non siano al rialzo. Ecco la lista di prezzi di TopAchat:

ASUS PRIME Z790M-PLUS DDR4 – €269.99

ASUS PRIME Z790-P DDR4 – €289.99

MSI PRO Z790-P WIFI DDR4 – €294.99

ASUS PRIME Z790-P WIFI DDR4 – €299.99

ASUS PRIME Z790-P – €299.99

MSI PRO Z790-P WIFI – €309.99

ASUS PRIME Z790-P WIFI – €314.99

MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 – €329.99

MSI PRO Z790-A WIFI – €344.99

MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 – €379.99

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS DDR4 – €379.99

ASUS PRIME Z790-A Wi-Fi – €379.99

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI DDR4 – €389.99

MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI – €399.99

MSI MPG Z790I EDGE WIFI – €429.99

MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 – €449.99

MSI MPG Z790 EDGE WIFI – €469.99

ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR4 – €469.99

ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI – €559.99

ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI – €559.99

MSI MPG Z790 CARBON WIFI – €589.99

ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI – €649.99

ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO – €789.99

MSI MEG Z790 ACE – €869.99

ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME – €1369.99

Le nuove schede madri con controller Intel serie 700 saranno lanciate in concomitanza al lancio sul mercato dei processori Raptor Lake, il 20 ottobre.