Schede madri Intel Z490 ufficiali: ecco le proposte di MSI

Finalmente ci siamo: le nuove schede madri con chipset Z490, pronte per ospitare i nuovi processori Intel Core Comet Lake-S, sono tra noi. Prima di entrare più nel dettaglio ricordiamo che le nuove CPU di Intel utilizzano un nuovo socket, denominato LGA1200, di conseguenza non sono compatibili con le vecchie schede madri Z390. Stesso discorso vale per i vecchi processori Intel di ottava e nona generazione, che non possono essere montati sulle motherboard Z490. Quello che però potrete riutilizzare è il sistema di raffreddamento, in quanto i fori per il montaggio sono sempre nella stessa posizione e alla stessa distanza.

Com’è lecito aspettarsi i vari produttori hanno delle lineup molti ricche con diversi modelli, ognuno dotato di caratteristiche uniche, ma in questo articolo andremo a concentrarci su quella che è l’offerta di MSI. Iniziamo col dire che l’azienda taiwanese ne ha per tutti: videogiocatori, overclocker, gamer attenti al budget e professionisti. Indubbiamente all’interno di questa ampia gamma di prodotti troverete qualche opzione valida da considerare per la vostra nuova build.

Le nuove schede madri Z490 di MSI condividono tutte alcune novità, come un sistema di raffreddamento dei VRM migliorato: i dissipatori in alluminio (di dimensioni maggiorate) sono attraversati da una heatpipe, a sua volta a contatto con un pad termico che facilita il trasferimento di calore. Sempre in termini di raffreddamento, gli slot M.2 sono equipaggiati con i così detti Shield Frozr, che dissipano in maniera efficace il calore prodotto dagli SSD permettendogli di offrire elevate prestazioni più a lungo.

Altra novità è Core Boost, una tecnologia che grazie a percorsi dei circuiti ottimizzati e componenti di alta qualità riesce a fornire alla CPU tutta l’energia di cui ha bisogno, anche durante le fasi di overclock. I VRM delle nuove schede madri MSI offrono 16 fasi d’alimentazione, gestite da un controller Intersil Digital PWM ISL69269.

Non mancano poi alcuni accorgimenti atti a rendere queste schede madri “DIY-Friendly”, come l’I/O shield già montato (caratteristica oramai sempre più comune tra i vari produttori) e la disposizione degli header per facilitare il collegamento delle ventole presenti nel case. Sempre in ottica fai da te segnaliamo anche Dynamic Dashboard II, evoluzione dello schermo che abbiamo già visto su altre motherboard MSI che permette di visualizzare codici d’errore, informazioni sul sistema o animazioni personalizzate.

Di fondamentale importanza è poi la predisposizione per lo standard PCIe 4.0: MSI ha lavorato a diversi aspetti delle nuove schede madri, ottimizzandone il layout, il PCB e la disposizione dei componenti, in modo da assicurare la più alta velocità di trasferimento disponibile e il supporto allo standard PCIe 4.0, che secondo le ultime indiscrezioni arriverà con le soluzioni Rocket Lake.

Linea MSI Z490 MEG

Le schede madri Z490 MEG godono di alcune caratteristiche uniche, come il raffreddamento attivo. Nel pannello I/O posteriore è infatti integrata una piccola ventola, dotata di tecnologia Zero Frozr, che aiuta enormemente il sistema di raffreddamento dei VRM e permette di mantenere sotto controllo la loro temperatura più facilmente, anche quando si effettua l’overclock del proprio processore.

Altra caratteristica unica della famiglia MEG è il Mirrored Power Arrangement: i controller ISL raddoppiano le fasi di alimentazione e monitorano i due output in modo da assicurare la stessa alimentazione in ogni fase raddoppiata, offrendo così un’alimentazione consistente e stabile ai processori Intel Core di decima generazione.

La scheda madre top di gamma della famiglia MEG è la MSI MEG Z490 Godlike. Questa motherboard offre un VRM Digital PWM, schermo Dynamic Dashboard II, il raffreddamento attivo descritto poco sopra e tutto il necessario per permettere agli utenti di spremere al massimo la propria CPU. Sulla parte posteriore troviamo quello che MSI definisce Chest Plate, un backplate in metallo che rinforza le parte più a rischio della scheda.

Sulla motherboard troviamo quattro slot DIMM per RAM DDR4 fino a oltre 5000MHz, due slot M.2, sei porte SATA III, tre slot PCIe 3.0 x16, uno slot PCIe 3.0 x1 e un codec audio Realtek ALC1220. Il pannelo I/O offre due USB 3.2 Gen2 tipo A, due USB 3.2 Gen2 tipo C con supporto Thunderbolt 3, Quattro USB 3.2 Gen1 tipo A, due USB 2.0, una porta PS/2, due connettori Ethernet 2,5G e 10G (gestiti rispettivamente da controller Realtek RTL8125B e Aquantia AQC107) e Wi-Fi 6.

Altro membro della gamma MEG è la MSI Z490 MEG Ace, anch’essa dotata di VRM Digital PWM, raffreddamento attivo, Mirrored Power Arrangement e Chest Plate. Anche qui abbiamo quattro slot DIMM, tre PCIe 3.0 x16, due PCIe 3.0 x1, tre slot M,2, sei porte SATA III e codec audio Realtek ALC1220.

Per la connettività il pannello I/O mette a disposizione due porte Ethernet (una 1G gestita da un controller Intel I219-V e una 2,5G con controller Realtek RTL8125B) e il Wi-Fi 6 tramite Intel Wi-Fi 6 AX201, i classici jack da 3,5mm, un’uscita S/PDIF, quattro USB 3.2 Gen2 (tre tipo A, una tipo C), due USB 3.2 Gen1 tipo A, due USB 2.0 e un connettore PS/2.

A chiudere la proposta di schede madri appartenente alla famiglia MEG abbiamo la MSI MEG Z490 Unify, presente sia nel classico form factor ATX che in una variante ITX. La Z490 Unify condivide praticamente le stesse caratteristiche della MSI MEG Z490 Ace, fatta eccezione per la presenza di una sola porta Ethernet 2,5G e la totale assenza dei LED RGB. Da sottolineare che la MSI MEG Z490I Unify offre anche una porta Thunderbolt 3, assente sulla variante ATX. Per ovvi motivi di spazio, il modello ITX integra solamente uno slot M.2, uno slot PCIe 3.0 x16, due slot DIMM per RAM DDR4 e due porte SATA.

Linea MSI Z490 MPG

Punta di diamante della famiglia MPG è la MSI Z490 MPG Gaming Carbon WiFi, modello che abbiamo anche ricevuto in redazione. Come il resto della gamma Z490 di MSI anche questa scheda integra la tecnologia Core Boost, ma a differenza dei modelli MEG perde il raffreddamento attivo dei VRM e il Mirrored Power Arrangement.

La MSI Z490 MPG Gaming Carbon WiFi offre VRM con 12 fasi di alimentazione, i classici quattro slot DIMM per RAM DDR4 fino a 4800MHz, sei porte SATA III, due slot M.2, tre slot PCIe 3.0 x16 (di cui due rinforzati) e due slot PCIe 3.0 x1. Sul pannello I/O troviamo quattro USB 3.2 Gen2 tipo A, una USB 3.2 Gen2x2 tipo C da 20Gbps, due USB 2.0, una DisplayPort, una HDMI, un connettore PS/2, i collegamenti per le antenne del Wi-Fi 6 (Intel Wi-Fi 6 AX201), LAN 2,5G (controller Realtek RL8125B), i connettori jack da 3,5mm e l’uscita S/PDIF.

La MSI Z490 Gaming Edge WiFi è invece la scheda perfetta per i videogiocatori più attenti al budget. Offre caratteristiche tecniche molto simili al modello Gaming Carbon ed è disponibile in due form factor, ATX e microATX. La variante ATX integra una porta USB 3.2 Gen2x2 tipo C da 20Gbps, che manca viceversa sul modello microATX dove troviamo anche uno slot PCIe 3.0 in meno.

Il pannello I/O qui mette a disposizione tre porte USB 3.2 Gen1 tipo A, due USB 2.0, un connettore PS/2, i classici jack da 3,5mm, un’uscita S/PDIF, una porta Ethernet 2,5G gestita dal controller Realtek visto sugli altri modelli, un’uscita HDMI e una DisplayPort.

La MSI Z490 Gaming Plus è progettata per i videogiocatori che vogliono concentrarsi solo sul gioco. Offre tutte le caratteristiche essenziali per un PC adatto a questo compito: due slot PCIe 3.0 x16 (uno rinforzato), tre slot PCIe 3.0 x1, tecnologia Audio Boost, uno slot M.2 con Shield Frozr (ce n’è anche un secondo, senza dissipatore), quattro slot DIMM e quattro porte SATA III. Manca, rispetto agli altri modelli, un modulo Wi-Fi integrato.

Il pannello I/O in questo caso è equipaggiato con un connettore PS/2, una LAN 2,5G, due porte USB 3.2 Gen2 (una tipo A, una tipo C), due porte USB 3.1 Gen1 tipo A, due porte USB 2.0, un’uscita HDMI, una DisplayPort, i jack da 3,5mm per l’audio e un’uscita S/PDIF.

MSI MAG e MSI PRO

Chiudiamo questa panoramica sulla lineup delle nuove schede madri MSI Z490 con la MSI MAG Z490 Tomahawk e la MSI Z490-A PRO. La prima offre tutto il necessario per i videogiocatori che si approcciano al mondo del PC gaming grazie a un VRM con 12 fasi d’alimentazione, due slot PCIe 3.0 x16, due slot PCIe 3.0 x1, due slot M.2 e quattro porte SATA III.

Il pannello I/O offre cinque porte USB 3.2 Gen1 tipo A, una porta USB 3.2 Gen2 tipo C, un connettore PS/2, due porte USB 2.0, doppia LAN 1G e 2,5G, un’uscita HDMI, una DisplayPort, i connettori audio jack da 3,5mm e un’uscita S/PDIF.

La MSI Z490-A PRO è invece una scheda madre pensata per tutti coloro che hanno bisogno di portare a termine diversi compiti e di gestire vari carichi di lavoro. Grazie a un VRM a 12 fasi con dissipatore più ampio, LAN 2,5G, slot M.2 con Shield Frozr, due slot PCIe 3.0 x16 e tre slot PCIe 3.0 x1 offre tutte le caratteristiche necessarie per assemblare un computer adatto a questi compiti.