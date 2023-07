Se state cercando schede video che si sono affermate sul mercato grazie alla loro eccezionale potenza di calcolo e alle capacità di rendering grafico, le più recenti generazioni di Nvidia RTX rappresentano la soluzione migliore attualmente disponibile. Durante il Prime Day sono stati scontati i modelli RTX 30 e RTX 40, con prezzi che partono da circa 300 euro.

Ciò significa che anche i videogiocatori più esigenti potranno acquistare una soluzione adatta alle loro necessità senza dover spendere una fortuna. Naturalmente, se si desidera puntare sul top di gamma, l’investimento richiesto sarà significativo, ma avrete l’opportunità di portare a casa modelli personalizzati di Asus ROG a prezzi paragonabili alle Founder Edition.

La selezione di queste schede video comprende alcuni dei produttori più rinomati, come Asus, MSI e Gigabyte, che offrono sconti reali fino al 17%. Una percentuale che nel settore dell’hardware, in particolare per le GPU, non può essere affatto trascurata. Come accennato in precedenza, coloro che cercano il massimo possono essere entusiasti, dato che la potente RTX 4090 di Asus ROG Strix è disponibile al prezzo più basso mai visto.

La stessa cosa vale per la RTX 4080, anch’essa personalizzata da Asus ROG, che è disponibile a poco più di 100 euro rispetto al prezzo della Founder Edition, rendendola estremamente conveniente, specialmente considerando che stiamo parlando delle migliori versioni personalizzate attualmente disponibili, in grado di migliorare ulteriormente le già eccellenti prestazioni originali.

Per coloro che desiderano ancora puntare sulla serie RTX 30, che è tutto tranne che obsoleta, la Zotac RTX 3060 Twin Edge da 12GB potrebbe essere una scelta da prendere in considerazione, venduta a soli 305,99€. Anche in questo caso, si tratta di un modello personalizzato di ottima qualità, con un design a doppia ventola, il che la rende adatta anche per case di dimensioni più contenute.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

