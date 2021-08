Schede video, solo un giocatore su 14 ha una AMD Radeon RX 6000

La GPU GeForce RTX 3090 di NVIDIA regna sovrana sull’intera gamma di schede grafiche AMD Radeon RX 6000 con microarchitettura RDNA 2 in termini di quota complessiva di mercato all’interno del sondaggio hardware e software di Steam relativo a luglio 2021, che analizza milioni di PC in tutto il mondo. Sebbene il database non sia indicativo della quota di mercato effettiva, ma solo degli utenti di Steam, mostra che solo 1 giocatore su 14 ha schede grafiche AMD Radeon RX Serie 6000 installate all’interno dei propri PC, mentre il resto ha le ultime GPU GeForce RTX Serie 30 di NVIDIA.

Come riporta WCCFTech, da qualche tempo, le schede grafiche Radeon della serie RX 6000 di AMD non venivano mostrate all’interno dell’indagine sull’hardware di Steam, ma un utente di Reddit, Skipan, ha trovato una soluzione alternativa che mostra anche quelle schede grafiche, per poter confrontare i numeri con quelli delle NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

La soluzione alternativa richiede l’accesso ai numeri relativi ai sistemi vulkan poiché le cifre DirectX per le GPU della serie AMD RX 6000 erano così basse rispetto alle GPU NVIDIA Ampere che non venivano nemmeno visualizzate. Ma confrontiamo i numeri delle varie schede video.

Se confrontiamo le quote per i sistemi vulkan con le quote complessive elencate sulla pagina principale del sondaggio, vediamo che tutte le schede AMD e NVIDIA hanno il doppio della quota di mercato nei sistemi vulkan. Quindi basta dividere per 2 per ottenere la quota complessiva.

La scheda video AMD Radeon RX 6900 XT ha una quota dello 0,08%, 6800 XT ha una quota dello 0,1%, 6800 ha una quota dello 0,05% e la 6700 XT lanciata di recente ha la quota più alta dello 0,11%. Nel complesso, l’intera gamma della serie AMD Radeon RX 6000 ha una quota dello 0,34%.

Ora, se confrontiamo questi numeri con le schede grafiche della serie GeForce RTX 30 di NVIDIA, la sola RTX 3090 ha una quota dello 0,37%; la NVIDIA GeForce RTX 3080 ha una quota dello 0,85%, la RTX 3070 si trova all’1,53% con la quota di mercato più elevata e la RTX 3060 ammonta a una quota dell’1%. Il database non ha ancora incluso la RTX 3080 Ti o la RTX 3070 Ti.

Guardando la quota complessiva divisa tra le GPU NVIDIA e AMD, le schede video GeForce RTX Serie 30 coprono circa il 93,4% del mercato, mentre la serie Radeon RX 6000 copre circa il 6,6%. Si tratta di un rapporto 14: 1, il che significa che su 14 giocatori, solo uno utilizza una scheda grafica AMD Radeon RX 6000 su Steam.

Ancora una volta, questi numeri non dovrebbero essere visti come una quota di mercato effettiva, ma sono piuttosto una statistica interna di Steam per mostrare quale hardware è utilizzato dai propri utenti. Steam ha una base di utenti attivi di oltre 130 milioni e ha raggiunto oltre 26 milioni di utenti simultanei nel maggio 2021, quindi possiamo ritenere valida questa statistica.