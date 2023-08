State pensando di acquistare un nuovo notebook e desiderate risparmiare, ma al contempo non volete rinunciare alla qualità? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione lanciata da Acer sul suo store: fino al 16 agosto potrete approfittare di sconti fino a 500,00€ sui portatili e del 50% sugli accessori!

Un vastissimo catalogo di notebook, da quelli perfetti per l’ufficio e lo studio ai super performanti laptop da gaming, è in offerta, permettendovi di risparmiare centinaia di euro. Inoltre, potrete scegliere degli accessori da accoppiare col vostro nuovo portatile, pagandoli solamente a metà prezzo. Vedrete il totale dello sconto dei vostri articoli direttamente nel carrello, per cui non avrete nemmeno bisogno di inserire codici sconto o coupon.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio l’Acer Nitro 5, scontato a soli 1.518,95€ invece di 2199,00€ e perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo con cui giocare a qualsiasi titolo, anche i più recenti e pesanti, con performance elevate. Il portatile è dotato del processore AMD Ryzen 9 6900HX, tra i più avanzati in assoluto tra quelli montati sui notebook da gaming, consentendogli di offrire prestazioni incredibili pur rimanendo sempre fresco e silenzioso. Riuscirete, infatti, non solo a giocare fluidamente, ma anche a svolgere qualsiasi mansione di cui avrete bisogno in multitasking, tenendo aperte svariate pagine e senza notare alcun rallentamento o surriscaldamento.

Il cuore pulsante del portatile è, ovviamente, la scheda grafica NVIDIA RTX 3070 Ti: riuscirete a far girare qualsiasi titolo, anche i più pesanti, scegliendo le impostazioni più alte e godendo di frame rate elevati. Inoltre, L’Acer Nitro 5 è compatibile con la tecnologia NVIDIA DLSS, che grazie all’intelligenza artificiale riuscirà a migliorare ancor di più i vostri gameplay, aumentando la risoluzione delle immagini per un’esperienza visiva mozzafiato.

Se da una parte potrete usufruire delle impostazioni di gioco più elevate grazie alla scheda grafica, dall’altra avrete modo di ammirare la qualità spettacolare delle immagini nel display QHD del portatile, che gode di una frequenza di aggiornamento di ben 165Hz ed è dotato di tecnologia AMD FreeSync Premium. Anche le partite più frenetiche saranno, quindi, estremamente fluide, e non noterete mai cali di frame o effetti di tearing sullo schermo.

A completare il notebook vi sono una magnifica tastiera RGB a 4 zone, con colori e luci completamente personalizzabili, e una dotazione di porte veramente ampia, che vi permetterà di collegare qualsiasi periferica desideriate. Per esempio, troverete HDMI 2.1, USB Type-C e anche il nuovo standard USB 3.2 con supporto a Gen 1 e Gen 2.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Acer, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili degli articoli più interessanti potrebbero esaurire in fretta.

