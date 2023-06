L’estate è ufficialmente arrivata, portando con sé fantastiche offerte estive da non perdere. Acer non ha perso tempo e ha subito messo a disposizione delle incredibili opportunità d’acquisto sul proprio store online, permettendo ai clienti di risparmiare fino al 50% su notebook, desktop, monitor e varie periferiche per PC.

Questa iniziativa terminerà il 12 luglio, salvo esaurimento scorte. Su ogni prodotto è presente un’etichetta che indica lo sconto applicato, il quale verrà sottratto automaticamente al carrello. Pertanto, il prezzo che vedrete accanto a ogni prodotto non sarà quello finale. È importante sottolineare questo punto perché in alcuni casi il prezzo diminuisce addirittura di 1.000 euro dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Tra i 55 prodotti tech in sconto, vi proponiamo l’Acer Aspire TC-1760, un PC desktop preassemblato che passa da 1.249,00€ a soli 749,00€. Questo computer è perfetto sia per il multitasking che per l’intrattenimento, grazie al potente processore Intel Core i7 12700 e alla scheda video GTX 1660 Super. Altre importanti specifiche tecniche includono 16GB di RAM e un SSD da 512GB.

Non abbiamo informazioni dettagliate sulla scheda madre, ma non è un problema in quanto supporta gli ultimi standard di connessione come Bluetooth 5.0 e Wireless LAN. Ciò vi permette di connettervi alla rete internet senza l’uso di cavi o chiavette wireless. Inoltre, il PC supporta l’audio surround 5.1 e l’alta definizione, offrendo un’ottima esperienza se utilizzato con un sistema Home Theater.

Nonostante il lettore ottico DVD-RAM/±R/±RW sia poco utilizzato al giorno d’oggi, l’Acer Aspire TC-1760 include comunque questa funzionalità. Potrebbe risultare utile a chi ancora utilizza supporti fisici per archiviare o riprodurre contenuti multimediali, come la possibilità di riprendere vecchie registrazioni memorizzate su CD o DVD. Infine, il pacchetto include un kit di mouse e tastiera wireless, mentre il case è stato progettato con un design minimalista, concentrandosi solo su ciò che conta veramente. Considerando che si tratta di un preassemblato, il prezzo è molto conveniente dopo lo sconto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa iniziativa, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

