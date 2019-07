Sconti estivi sull’Acer Store, fino a 200€ di sconto

Sconti estivi sull'Acer Store! Fino al 15 luglio sconti fino a 200€ su computer portatili, all-in-one, monitor, gaming e accessori.

Non solo Amazon Prime Day in questi giorni. In previsione dell’estate anche lo store ufficiale di Acer ha deciso di lanciare il suo periodo di offerte sotto il semplice nome di “Sconti Estivi“. Fino al 15 luglio possiamo infatti trovare tantissimi prodotti scontati tra computer portatili, all-in-one e monitor, con sconti che arrivano a 200€. Per ogni prodotto, a seconda dello sconto, dovrete utilizzare il codice SUMMER30, SUMMER50, SUMMER100 o SUMMER200 al momento dell’acquisto per usufruire della promozione. I prodotti scontati sono tantissimi e potete controllarli tutti a questa pagina. Qui di seguito ve ne segnaliamo alcuni tra i più interessanti.

Offerte Acer Store

Swift 3 Ultrasottile | SF315-52G | Argento

Windows 10 Home 64-bit

Processore Intel® Core™ i5-8250U Quad-core 1,60 GHz

39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS

8 GB, DDR4 SDRAM

1 TB HDD, 128 GB SSD

NVIDIA® GeForce® MX150 con 2 GB memoria dedicato

» Acquista a 699,00€ (-200€ | CODICE SCONTO SUMMER200)

Aspire 3 Notebook | A315-53G | Nero

Windows 10 Home 64-bit

Processore Intel® Core™ i3-8130U Dual-core 2,20 GHz

39,6 cm (15,6″) HD (1366 x 768) 16:9

8 GB, DDR4 SDRAM

1 TB HDD

NVIDIA® GeForce® MX130 con 2 GB memoria dedicato

» Acquista a 399,00€ (-200€ | CODICE SCONTO SUMMER200)

Aspire 7 Notebook | A717-72G | Nero

Windows 10 Home 64-bit

Processore Intel® Core™ i7-8750H Hexa-core 2,20 GHz

43,9 cm (17,3″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS

8 GB, DDR4 SDRAM

1 TB HDD, 128 GB SSD

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 con 4 GB memoria dedicato

» Acquista a 999,00€ (-200€ | CODICE SCONTO SUMMER200)

RC1 Monitor | RC271U | Nero

Display: 68,6 cm (27″) WQHD (2560 x 1440) 60 Hz

Tecnologia a pannelli: IPS (178°x178°)

Input: DisplayPort, HDMI

Tempo di risposta: 4 ms

Luminosità: 350 cd/m²

» Acquista a 349,00€ (-50€ | CODICE SCONTO SUMMER50)

Per consultare tutte le offerte potete andare a questa pagina.

