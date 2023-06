Se state pianificando una vacanza e desiderate portare con voi un notebook gaming ad alte prestazioni, vi informiamo che potrete risparmiare fino a 700 euro sui portatili da gioco MSI. Queste offerte imperdibili provengono da AK Informatica, ma affrettatevi perché il 25 giugno è l’ultimo giorno per approfittarne.

La promozione è dedicata interamente ai notebook MSI, con un’attenzione particolare ai modelli da gaming, ma sono disponibili anche diverse proposte da ufficio. I videogiocatori e coloro che necessitano di elevate capacità di elaborazione per progetti creativi troveranno ciò che cercano, in quanto sono scontati anche i modelli di ultima generazione. Per esempio, potrete approfittare di riduzioni sui notebook dotati di CPU Intel di 13° generazione o di schede video Nvidia della serie RTX 40.

Considerato quanto detto poc’anzi, MSI Katana 15 B13VEK-248XIT è senza dubbio il notebook che rispecchia meglio queste caratteristiche, in quanto dotato di un processore Intel Core i7 13620H e di una scheda video GeForce RTX 4050. Giocarci sarà un piacere, merito non solo della potenza dei componenti, ma anche degli ultimi passi da gigante fatti dalla tecnologia, i cui vantaggi sono un’esclusiva della gamma RTX 40 di Nvidia.

Ci riferiamo in modo particolare al DLSS 3, che migliora la risoluzione e aumenta notevolmente le prestazioni senza compromettere la qualità visiva. È come avere un hardware molto più potente rispetto a quello effettivamente installato nel notebook. Il prezzo di questa macchina da gaming è di 1.839,00€, ma potete acquistarla a 1.399,00€ durante il periodo di questa promozione.

Un altro notebook gaming ad alte prestazioni in forte sconto è MSI Pulse GL76 12UEK-606XIT che, con il suo schermo da 17″, si adatta meglio ai giocatori che desiderano un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. La parte hardware vede componenti ben bilanciati, come il processore Intel Core i7 12700H e la scheda video RTX 3060, il tutto coadiuvato da SSD Gen4x4. I più smanettoni apprezzeranno il fatto che questo notebook viene fornito senza sistema operativo, il che significa che potrete installare la versione che meglio si addice alle vostre preferenze. Il prezzo in questo caso è di 1.889,00€, ma con l’ausilio di questi sconti potete acquistarlo a soli 1.199,00€.

Tra i più interessanti per rapporto qualità/prezzo, merito anche del piccolo ma importante sconto che lo fa scendere a meno di 1.000 euro, segnaliamo MSI Alpha 15 B5EEK-093IT. In questo caso parliamo di un portatile basato totalmente su una configurazione AMD che, in questo periodo storico, si sta facendo apprezzare proprio per i suoi dispositivi di alta potenza a prezzi accessibili. Spicca infatti il Ryzen 7 5800H e la Radeon RX6600M, che vi permetteranno di utilizzare al meglio lo schermo a 144Hz con il 100% della gamma colori sRGB. Come detto, questo modello è disponibile su AK Informatica a meno di 1.000 euro, esattamente a 999,00€.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

