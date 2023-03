Ad annunciare nuove e interessanti promozioni nel settore tech in questi primi giorni di marzo è Asus che, tramite il suo store ufficiale, ha fatto in modo che svariati notebook della linea Vivobook e Zenbook venissero abbassati di prezzo. Le offerte, che riguardano anche altri prodotti dello stesso marchio, saranno valide fino al 10 marzo, salvo esaurimento scorte.

Una promozione che si muove quindi a 360° e che permette a chi è solito affidarsi alle soluzioni Asus di risparmiare cifre importanti, che si traducono in sconti fino al 48%. Le ragioni per cui conviene approfittare di queste occasioni sono diverse e non riguardano solo i prezzi vantaggiosi. Anzitutto gli acquisti verranno fatti sullo store ufficiale, che è sinonimo di garanzia e puntualità nelle risposte. Parliamo poi di un’azienda conosciuta per la qualità dei suoi prodotti e per lo stare al passo delle nuove tecnologie, le quali spesso vengono portate per prime sul mercato proprio da Asus.

Come detto, la serie Vivobook è tra le protagoniste di questa promozione, pertanto chi fosse interessato ad acquistare un nuovo notebook avrà diverse e ottime opzioni tra cui scegliere. Asus Vivobook 16, ad esempio, sarà perfetto per chi necessita di un dispositivo in grado di portare a termine qualsiasi compito a prescindere da dove ci si trovi. Per alcuni, lo schermo da 16″ potrebbe risultare troppo grande in mobilità, ma il rapporto schermo-corpo dell’86% toglie ogni dubbio a riguardo. Se si considera poi la cerniera con apertura a 180°, si ha un ulteriore certezza di avere tra le mani un dispositivo dalla grande flessibilità di utilizzo, soprattutto nei momenti in cui è richiesta la massima comodità di digitazione. Lato prestazioni, Asus Vivobook 16 può essere configurato con CPU AMD fino alla serie Ryzen 7, per il massimo della produttività. Invece di 699,00€, la versione con AMD Ryzen 5 5600H viene proposta a soli 599,00€.

Nonostante lo sconto inferiore rispetto agli altri modelli, suggeriamo di valutare anche l’Asus Vivobook Pro 16 X OLED che, con il suo schermo OLED 4K, si propone come uno dei migliori notebook per chi non intende scendere a compromessi lato display. Oltre ad essere tra i pochi portatili a vantare la tecnologia OLED, ampiamente espansa invece sulle migliori smart TV, questo modello è anche il primo ad essere equipaggiato con l’Asus DialPad, una rotellina virtuale inserita nel touchpad che permette l’assoluta fluidità e intuitività nei movimenti.

Rimanendo tra i portatili con schermo OLED, non bisogna sottovalutare nemmeno l’Asus Vivobook 15 OLED, basato invece su chip Intel e su una scheda grafica Nvidia GeForce MX350, per prestazioni più che ragionevoli sia per quanto concerne l’elaborazione dati, sia in ambito di modellazione 3D. In questo caso il risparmio sarà di 200 euro, che si tradurrà in una spesa di 899,00€ invece di 1.099,00€. Insomma, le offerte sono tante e sebbene abbiamo riportato in calce alcune delle più interessanti, il consiglio è quello di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Asus dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Le migliori offerte della Vivobook Weeks

ASUS Vivobook 16 | 599,00€ ( 699,00€ )

( ) ASUS Vivobook Pro 16 X OLED | 1.799,00€ ( 1.829,00€ )

( ) ASUS Vivobook 15 OLED | 899,00€ ( 1.099,00€ )

( ) ASUS Vivobook Pro 15 | 1.099,00€ ( 1.259,00€ )

( ) ASUS Zenbook 14 OLED | 1.299,00€ ( 1.379,00€ )

( ) ASUS ZenScreen GO MB16AP | 299,00€ ( 349,00€ )

( ) ASUS RT-AX86U | 209,90€ ( 269,00€ )

( ) ROG Cetra Core | 30,99€ ( 59,99€ )

( ) ROG Keris Wireless | 69,99€ ( 99,99€ )

