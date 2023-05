Se siete alla ricerca di un affare imperdibile, vi informiamo dell’opportunità di accedere a prezzi scontati su una vasta gamma di notebook, PC e monitor di alta qualità. Le occasioni sono targate Acer e, per questo, accessibili sullo store ufficiale, dove sono stati pubblicati sconti fino a 700 euro.

La promozione terminerà il 19 giugno ma, come sempre, alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima della scadenza, qualora le richieste fossero numerose. Considerando la possibilità di risparmiare fino a 700 euro, diventa molto probabile che la forte richiesta da parte dei consumatori conduca a tale esaurimento, pertanto vi suggeriamo di agire tempestivamente per non lasciarvi sfuggire queste opportunità.

Ancora una volta riteniamo che le offerte più vantaggiose riguardino i notebook da gaming. A questo giro conviene aggiungere nel carrello l’Acer Predator Triton 300, facendo attenzione a selezionare il modello “PT315-53“, le cui specifiche tecniche si trovano solitamente in dispositivi ben più costosi.

A sorprendere è la RTX 3070, una scheda video ad alte prestazioni integrata in un portatile che vi verrà a costare 1.299,00€ invece di 1.799,00€, grazie a uno sconto di 500 euro applicato automaticamente al carrello. Gli altri componenti non sono da meno, visto che la vasta gamma di processi per il corretto funzionamento del sistema operativo viene gestita da un ottimo Intel Core i7-11800H (la H indica appunto prestazioni elevate).

Si potrebbe pensare che si sia risparmiato sullo spazio di archiviazione ma non è così, in quanto sia RAM che SSD sono di qualità e di dimensioni generose, rispettivamente di 16GB e 1TB. Insomma, se siete interessanti alle prestazioni rimarrete soddisfatti, così come se preferite un portatile dal design non sobrio ma neanche tamarro. Acer Predator Triton 300 non possiede infatti grafiche o forme particolari, ma si limita a implementare prese d’aria accattivanti nella parte posteriore, per favorire la dissipazione del calore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

