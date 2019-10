Sconti oltre il 25% su surface Pro 6 e Laptop 2 sul Microsoft Store

In occasione dell'arrivo sul mercato dell'attesissima nuova gamma Surface, Microsoft ha dato il via ad una serie di sconti direttamente sul suo store online

In occasione dell’arrivo sul mercato dell’attesissima nuova gamma Surface, Microsoft ha dato il via ad una serie di sconti direttamente sul suo store online, con cui è possibile acquistare a prezzi scontati diversi prodotti Surface, disponibili per altro anche in bundle con tastiera e accessori inclusi. Tra questi, seppur con uno sconto minimo, segnaliamo anche l’ottima, nuova, punta di diamante della nuova gamma, ovvero il chiacchieratissimo Surface Pro X. Elegante e stiloso, Surface Pro X è il collegamento tra quella che è la tradizione dei dispositivi Microsoft e l’innovazione del mercato 2-in-1, potendo contare per primo su Windows 10 on ARM, così da azzerare del tutto il gap che generalmente sussiste tra i dispositivi convertibili votati al lavoro ma privi di un OS adeguato.

Basato su processore custom Microsoft SQ1 creato su tecnologia Qualcomm, Surface Pro X ha prestazioni tra le migliori del settore, certificate da Microsoft per essere all’altezza di un Core i5 (9 teraflops di potenza di calcolo e una GPU da 2 teraflops), unite ad un bassissimo consumo energetico, pensato per poter garantire il massimo della durata della batteria in mobilità. Surface Pro X è comunque solo uno dei diversi dispositivi Surface in offerta e qualora voleste consultare la lista completa, il nostor invito è quello di cliccare direttamente sul banner sottostante.

La nostra selezione di prodotti

