Offerte Surface sul Microsoft Store per tutto il weekend

Anche questo weekend Microsoft propone diverse offerte sul suo store, permettendovi di risparmiare sull'acquisto di tanti prodotti della famiglia Surface.

È di nuovo tempo di offerte sul Microsoft Store. La casa di Redmond ha deciso di scontare, per il weekend in arrivo, diversi prodotti della famiglia Surface e alcuni bundle interessanti.

Una delle offerte più ghiotte riguarda sicuramente il Surface Laptop di prima generazione, scontato di ben 1010 euro nella sua configurazione top con processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Non mancano comunque le offerte sulle configurazioni inferiori: quella base, con Intel Core i5, 4 GB di RAM e 128 GB di unità SSD, è acquistabile a 749 euro anziché i classici 1169 euro.

Se invece siete alla ricerca di un computer portatile più moderno, Microsoft offre il Surface Laptop 2 con uno sconto fino a 440 euro. La versione dotata di 8 GB di RAM, Intel Core i5-8250U e SSD da 128 GB è in offerta a 999 euro, mentre quella con 16 GB di RAM, Intel Core i7-8650U e unità SSD da 1 TB è acquistabile a 2459 euro anziché 2999.

Le proposte di Microsoft includono anche i convertibili 2 in 1 Surface Pro 6 e Surface Book 2, ottimi se avete bisogno di un prodotto potente, versatile, comodo da trasportare e con il supporto alla penna, ottima per prendere appunti velocemente sullo schermo e per fare degli schizzi.

Il primo, nella variante con Intel Core i7-8650U, 512 GB di SSD e 16 GB di RAM è scontato di 350 euro, arrivando così a un prezzo finale di 1749 euro. Potete anche acquistare un pacchetto con Surface Pro 6, tastiera e Office 365 e ottenere uno sconto fino a 275 euro. Il secondo invece è offerto, nel taglio da 13,5 pollici con Intel Core i5-8250U, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, a partire da 999 euro invece di 1299. Il modello con schermo da 15 pollici, processore Intel Core i7-8650U unità SSD da 1 TB e 16 GB di RAM è disponibile con uno sconto di ben 600 euro, per un prezzo finale di 3299 euro.

Le offerte però non sono ancora finite: Microsoft propone fino a 90 euro di sconto su Surface Go e fino a 220 euro di sconto sul Surface Pro di quinta generazione. Non mancano infine proposte interessanti anche per i bundle Essentials: acquistando Surface Go, tastiera e Office 365 risparmierete fino a 66 euro, mentre se preferite associare la suite di produttività Microsoft a un Surface Pro 6 con tastiera, potrete farlo spendendo fino a 57 euro in meno.

