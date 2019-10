10% di sconto su tutto il catalogo Asus su Yeppon

Su Yeppon sono partiti gli sconti dedicati ai prodotti Asus, con offerte che spaziano tra tutte le categorie merceologiche del produttore hardware, dalle schede madre sino ai dispositivi indossabili!

Su Yeppon sono partiti gli sconti dedicati ai prodotti Asus, con offerte che spaziano tra tutte le categorie merceologiche del produttore hardware ad esclusione di smartphone, notebook e all-in-one! Gli sconti sono ottimi, e permettono di approfittare di prezzi bassi anche su articoli generalmente poco propensi allo sconto, come è il caso della scheda madre ASUS PRIME X570-PRO, praticamente tra gli attuali prodotti di punta del mercato delle motherboard o, ancora, la ambitissima GPU ASUS ROG DUAL-RTX2060 SUPER. Sconti che forse potrebbero sembrare minimi, ma che vi permetteranno di approfittare di un’altra eccezionale promozione, segnalataci tempo fa.

Vi ricordiamo, infatti, che sarà attiva ancora fino a domenica 27 ottobre l’offerta “cashback” di Asus, grazie a cui acquistando alcuni modelli selezionati è possibile ottenere un rimborso fino ad un massimo di 65 Euro. La promozione è valida sulle schede madre basate su chipset AMD X570 e sulle motherboard X470, X399, B450 in abbinamento a un processore Ryzen, al cui acquisto si ha diritto a ricevere un rimborso, previa registrazione sul sito dell’iniziativa e caricando prova di acquisto valida. Il rimborso Asus è richiedibile a partire dallo scorso 30 settembre e fino al 10 novembre. La combinazione dei saldi Yeppon, unita al cashback Asus può offrirvi dei saldi imbattibili anche per periodi come il Black Friday, quindi approfittatene!

Di seguito la nostra selezione di prodotti Asus in offerta sullo store di Yeppon. Cliccando sul banner sottostante, invece, potrete accedere all’intero catalogo di prodotti in sconto.

La nostra selezione

