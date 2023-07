Anche al netto delle ferie, lo sappiamo, molti di voi potrebbero aver bisogno di portare con sé il proprio PC, magari per tenere sotto controllo il proprio lavoro, o anche solo le proprie passioni. In tal senso, specie con i dati digitali sempre più esosi in termini di spazio richiesto, pensiamo potrebbe sempre tornare utile l’acquisto di un ottimo SSD portatile, da portare con sé sia per la mera archiviazione dati, che per ragioni di backup.

Se anche voi, dunque, siete di quest’idea, e s estate per partire per le vacanze e siete in cerca di un SSD portatile capiente, ma dal prezzo abbordabile, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi quest’ottima offerta che Amazon sta riservando all’SSD SanDisk Extreme PRO, che nel suo formato da 2TB è attualmente in sconto addirittura del 51%!

Un affare davvero ottimo, per un SSD che, a questo punto, paghereste appena 245,oo€, contro i 504,99€ del suo prezzo originale, risparmiando così oltre 250 euro sull’acquisto! Certo, il prezzo non è per tutti, ma qui parliamo di un prodotto di assoluto pregio, pensato per tenere al sicuro i vostri dati per anni, e con un focus particolare sulla solidità dell’archivio, giacché parliamo di un SSD che, pur non essendo propriamente “rugged”, è stato pensato per poter resistere agevolmente a urti, scosse e cadute.

In tal senso, non c’è errore nel dire che il SanDisk Extreme Pro è facilmente considerabile come uno degli hard disk esterni più resistenti sul mercato, ed è persino in grado di resistere all’acqua, anche in immersione, e fino a 2 metri di profondità!

Oltre a ciò, parliamo di un SSD con un’eccellente velocità e di scrittura, rispettivamente certificate a 1050 MB/s e 1000 MB/s, e con al proprio interno un complesso sistema di crittografia hardware AES a 256 bit che, anche grazie all’app gratuita per la gestione dei file, chiamata “Memory Zone”, garantiscono la sicurezza dei vostri contenuti da accessi non autorizzati.

Dulcis in fundo, esplicitando la sua natura “portatile”, il SanDisk Extreme Pro dispone anche di un’asola rigida, naturalmente integrata nella sua scocca, e grazie alla quale è possibile legare l’hardisk ad una borsa o ad uno zaino, rendendolo il compagno ideale per i vostri viaggi, o per lo studio e il lavoro in mobilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

