Se avete aggiornato il vostro PC sostituendo il vecchio hard disk con un moderno SSD e volete fare altrettanto con lo spazio di archiviazione esterno, migliorando le prestazioni anche durante il trasferimento da un dispositivo all’altro, potreste acquistare il Samsung T7 MU-PC1T0T, perfetto per queste esigenze.

Il Samsung T7 MU-PC1T0T è un SSD da esterno molto performante, che ridurrà di tantissimo il tempo necessario per il trasferimento di file da un dispositivo all’altro, a prescindere che siano dei semplici documenti da pochi megabyte o video in alta risoluzione da svariati gigabyte. Questo modello da 1TB è oggi scontato pesantemente da Amazon, da permettervi di risparmiare il 58%, che si traduce in una spesa di soli 101,72€ invece di 239,99€.

Prima ancora di essere un SSD da esterno ad alte prestazioni, il Samsung T7 MU-PC1T0T è un dispositivo durevole e sicuro, con scocca in metallo resistente a cadute accidentali fino a 2 metri e sicurezza AES 256-Bit Hardware-Based Encryption, vale a dire lo standard di crittografia più forte disponibile. La sicurezza dei dati può essere ulteriormente aumentata con l’assegnazione di una password opzionale, rendendo praticamente indecifrabile e impossibile accedere al contenuto da parte di malintenzionati.

Lato prestazioni, come detto, il Samsung T7 MU-PC1T0T non ha niente a che vedere con le tipiche velocità di un hard disk, dato che le prestazioni in scrittura e lettura arrivano entrambe a circa 1000 MB/s. Questi valori sono resi possibili dalla tecnologia PCIe NVMe, a cui potrete accedere collegando l’SSD a una semplice USB 3.2 Gen 2, tra l’altro retrocompatibile con le versioni USB più vecchie. Come per qualsiasi SSD esterno, il sistema operativo lo riconoscerà in pochi secondi, a prescindere che sia Windows, Mac o Android, pertanto avrete modo di iniziare a trasferire i dati fin da subito.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

