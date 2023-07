Avete bisogno di un notebook gaming potente e personalizzabile? Allora non perdere l’occasione di approfittare dello sconto imperdibile di 500€ su questo Acer Nitro 5 con RTX 3050 Ti e processore AMD Ryzen 5 serie 6000. Questo portatile offre un’incredibile potenza di calcolo considerando il suo prezzo attuale e garantisce buone prestazioni elevate anche nei giochi più esigenti.

Ma le caratteristiche vantaggiose non finiscono qui: a differenza della maggior parte dei notebook, questo Nitro 5 non viene fornito con un sistema operativo preinstallato, dando a voi la libertà di installare il sistema operativo che preferite fin dal primo utilizzo. Questa proposta fa parte delle Cyber Offerte di Acer, valide fino al 27 luglio o fino a esaurimento scorte.

Come sempre, consigliamo di non esitare nell’acquistare di fronte a queste occasioni, per evitare che l’alto numero di richieste possa far esaurire rapidamente le scorte disponibili. Per quanto riguarda il prezzo, grazie allo sconto di 500 euro sul carrello, potrete acquistarlo a soli 899,00€, cifra che potrete pagare anche a rate senza interessi grazie ai servizi offerti da Klarna e PayPal.

Le caratteristiche tecniche sono ottime per un dispositivo venduto a meno di 900 Euro, al netto della mancanza di una licenza Windows. Si parte dal display IPS da 15,6″ Full HD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che offre un’immersione totale nel mondo dei videogiochi, e si arriva alla già citata NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, che garantisce prestazioni grafiche più che discrete alla risoluzione nativa di questo portatile, raggiungendo spesso anche il massimo refresh rate supportato dal display.

Con l’aiuto dei 16 GB di DDR5, avrete poi a disposizione una memoria ad alta velocità per gestire fluidamente le applicazioni e i giochi più impegnativi. Da citare poi la capacità di archiviazione di 512GB, affidata ovviamente a un SSD di ultima generazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

