Se state cercando un portatile ideale per studiare e lavorare in smart working a un prezzo abbordabile o, meglio, da Black Friday, vi consigliamo di dare uno sguardo all’Acer Aspire 3, disponibile su Amazon con uno sconto da capogiro! Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistarlo al costo di appena 319,00€ invece di 549,00€.

Il modello in questione è provvisto di scheda grafica Intel UHD, processore core i3-1115G4 e SSD da 256GB. Per questo, trattandosi di un articolo tanto interessante e disponibile a un costo molto scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che gode ancora della promozione!

Il computer portatile Acer Aspire 3 è un notebook da 15,6″ leggero e sottile dal design professionale, perfetto da portare sempre con sé anche in zaino o in borsa e progettato per offrire un’elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 9 ore. Il modello Acer in questione, inoltre, sfrutta un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione e 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB, per svolgere qualsiasi attività senza rallentamenti.

Il segnale wireless, inoltre, è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5! La soluzione ideale per fare anche meeting e call di lavoro senza problemi di connessione, senza problemi di qualità audio e video. L’Acer Aspire 3 è, infatti, dotato di un’ottima webcam HD e ben due microfoni. Non meno importante, qualunque sia la periferica da collegare, con il notebook Acer avrete a disposizione un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI.

