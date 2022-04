MalwareHunterTeam ha scoperto un ransomware chiamato Onyx che avrebbe una particolarità: infatti, una volta penetrato in un sistema, questo malware cripterebbe solo i file dalla dimensione massima di 200 MB. I file più grandi, invece, vengono distrutti, sovrascrivendoli con dati casuali, rendendoli di fatto inutilizzabili.

Affidandosi a Twitter, il gruppo di ricercatori ha condiviso la nota che viene inviata alle macchine colpite, letteralmente un “copia-incolla” dalle note diffuse in seno agli attacchi perpetrati con il famigerato ransomware Conti.

There's one more ransomware gang: ONYX.

Not have samples yet, only seen a note, which is mostly a copy-paste of Conti's note…

