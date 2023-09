NordVPN è la scelta ideale se state cercando una VPN premium che vi offra il massimo livello di privacy online, oltre a funzionalità extra e traffico illimitato. Se state pensando di abbonarvi, sarete felici di sapere che, oltre a sfruttare uno sconto del 68% e 3 mesi extra nel piano di abbonamento, fino al 1° ottobre potrete ottenere serie di buoni Amazon fino a 30,00€!

I buoni Amazon variano da 10,00€ a 30,00€ a seconda del piano scelto: Standard, Plus o Completo. Questa promozione è valida solo per i nuovi account, quindi, qualora vi foste già iscritti in passato, dovrete utilizzare un indirizzo email diverso da quelli associati a NordVPN in precedenza. Inoltre, la registrazione deve avvenire attraverso un indirizzo IP italiano.

Un aspetto importante da considerare è che i buoni Amazon verranno consegnati solo dopo la scadenza del periodo in cui è possibile richiedere il rimborso, ovvero tra il 31° e il 40° giorno dall’attivazione del piano. Ovviamente, però, potrete usufruire sin da subito di tutti i vantaggi del servizio di NordVPN, che potrete sfruttare su ben 6 dispositivi, tra cui PC, smartphone e tablet.

NordVPN, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è noto per la sua vasta rete di server e l’alta velocità di connessione. Con oltre 6.000 server diversi, è possibile usufruire di una connessione affidabile e veloce fino a 6 Gb/s. Inoltre, offre un’ampia gamma di funzionalità extra, come server specializzati per lo streaming e il download di torrent, e una funzione di blocco di malware e minacce online chiamata CyberSec.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina NordVPN dedicata all’offerta, suggerendovi di effettuare l’attivazione al più presto, anche se c’è tempo fino al 1 ottobre 2023 per approfittarne.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!