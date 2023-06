In vista di una vacanza durante la prossima estate, è probabile che andiate a connettervi a delle rete Wi-Fi pubbliche, esponendo a potenziali pericoli la propria privacy online. Arginare o eliminare questo problema lo si può fare con una VPN, ed ecco perché vi informiamo che potete attivare un piano con Surfshark a soli 2,49€ al mese.

Come tutte le offerte, il tempo per approfittarne è limitato e, come accade di solito con questi software, il risparmio migliore viene offerto sul piano a lungo termine. Nel caso di Surfshark, ciò si traduce in un piano di 24 mesi, la cui fatturazione ammonta a circa 60 euro. Questo vi permette di risparmiare oltre l’80%, ed è incluso anche un periodo di garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso in cui il servizio non soddisfi le vostre aspettative, evitando così di perdere i vostri soldi.

Parlando di Surfshark, non si fa riferimento soltanto a un’ottima VPN, ma a una delle migliori VPN del 2023, che gode di grande apprezzamento anche sui dispositivi Android. Secondo i dati del Play Store, infatti, l’applicazione è stata scaricata oltre 10 milioni di volte, dimostrando così la fiducia e la preferenza che numerosi utenti le hanno accordato.

Con un unico abbonamento, potrete proteggere la vostra privacy online su dispositivi di ogni genere e, cosa ancora più importante, su un numero illimitato di dispositivi, a differenza di molte soluzioni offerte dalla concorrenza che pongono dei limiti in tal senso. Inoltre, l’offerta include anche un Ad-blocker, che risulterà utile per velocizzare la navigazione su siti web pieni di pubblicità, e l’autenticazione a due fattori, che garantisce un livello extra di sicurezza per i vostri account online.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!