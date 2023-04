Se vi serve la potenza tipica di un computer di nuova generazione e le funzionalità di una buona stampante, le offerte disponibili attualmente sull’HP Store vi permetteranno di risparmiare. Fino al 1 maggio, potrete usare il coupon “SPRING” per uno sconto extra del 10%, compatibile anche su una serie di bundle.

Il nostro consiglio è di prendere in considerazione proprio quest’ultimi, poiché garantiscono il risparmio maggiore e sono pensati per consentirvi di acquistare, in un’unica soluzione, alcune delle periferiche più importanti per un ufficio che si rispetti. Vi proponiamo quindi il bundle con HP Pro 240 G9 e OfficeJet 9022e, che consiste in un moderno PC All-in-One abbinato a una delle migliori stampanti multifunzione. Il valore commerciale del pacchetto è di 1.324,80€, ma con l’aiuto degli sconti e del coupon potrà essere vostro a 809,11€.

Caratterizzato da un design semplice che si integra perfettamente nel vostro spazio di lavoro, HP Pro 240 G9 è un PC che possiede all’interno dello schermo da 24″ tutto il necessario per funzionare ed essere veloce come un computer tradizionale. Non a caso è un All-in-One e viene accompagnato da mouse e tastiera wireless, le cui colorazioni bianche si sposano bene con le tonalità chiare del PC e della base d’appoggio in metallo.

La presenza di una videocamera pull-up non rovina il design elegante e professionale del PC. Anzi, aiuta a mettere in risalto il display micro-edge, visto che la webcam non occuperà spazio nella parte alta del display. Inoltre, è studiata per evitare qualsiasi registrazione accidentale o non autorizzata, pertanto avete la certezza di lavorare con un dispositivo attento alla privacy.

Passiamo alla stampante, poiché meritano di essere citate anche alcune sue specifiche tecniche. Si tratta anzitutto di una stampante a colori, con 6 mesi di inchiostro inclusi. Essendo multifunzione, sarà in grado di copiare, scansionare e fungere come fax. Ciò che più apprezzerete di questo modello sono gli shortcut personalizzabili tramite il piccolo schermo frontale. La possibilità di stampare da smartphone e tablet rende poi il tutto ancora più facile e immediato, così come il controllo del livello di inchiostro, effettuabile direttamente dal vostro dispositivo mobile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon “SPRING” per ottenere lo sconto extra del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

