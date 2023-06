Portare al massimo la sicurezza dei propri dispositivi dovrebbe essere una priorità assoluta per chiunque passi ore a utilizzare internet e condividere dati sensibili. Norton 360 vi offrirà la tranquillità di navigare e lavorare online senza preoccupazioni e, grazie ad Amazon, potrete ora risparmiare fino al 64% su alcuni pacchetti di abbonamento.

Norton 360 è disponibile infatti in diverse versioni, ognuna adatta a un tipo specifico di utente e necessità. Vi è la versione Standard, limitata a un solo dispositivo, la Premium, che offre funzioni extra e consente di proteggere fino a 10 dispositivi, e altre versioni intermedie.

La versione più conveniente economicamente è la Standard, con il suo sconto del 64% che vi permette di acquistarla a soli 14,49€. Questa versione vi offre uno dei migliori antivirus del 2023 per un intero anno. Anche la versione Premium gode di un taglio di prezzo simile, passando da 69,99€ a soli 25,99€.

Come anticipato, Norton 360 Premium offre funzionalità aggiuntive oltre alla possibilità di proteggere un numero maggiore di dispositivi, pertanto è la scelta ideale per coloro che desiderano una suite di sicurezza completa. Include il Dark Web Monitoring e la protezione per i minori su PC e smartphone, due aggiunte che contribuiscono a rafforzare la protezione e la sicurezza online dell’utente.

Il Dark Web Monitoring è un servizio che controlla costantemente la presenza delle vostre informazioni personali su siti web e forum del cosiddetto “Dark Web”, il lato oscuro e nascosto di internet. Se le vostre informazioni vengono rilevate su tali siti, riceverete un avviso immediato, permettendovi di prendere provvedimenti per proteggere i dati sensibili.

La protezione per i minori su PC e smartphone è un’altra caratteristica non presente nella versione base di Norton 360, pensata per aiutare i genitori a proteggere i propri figli durante l’utilizzo di internet. Potrete impostare limiti di tempo, bloccare l’accesso a contenuti inappropriati e monitorare le attività online.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro.

